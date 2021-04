Los feriantes en Asturias dicen que se están muriendo de hambre

Con el grito ¡queremos trabajar!, decenas de feriantes se concentraban a las puertas de Presidencia del Principado, en Oviedo indignados y afirmando que nos estamos muriendo de hambre. En primera persona lo cuenta Antonio Fra, propietario de varios aparatos de feria; llevamos ya desde octubre de 2019 y nadie nos dice nada, llevamos con las atracciones paradas casi dos años y no vemos nada en concreto, quieren suspender casi todas las atracciones que tenemos y yo voy a un parque viendo a los niños con sus padre y me pregunto ¿eso no contagio y nosotros si porque cobramos?. En Asturias son unas 200 familias que viven de estos negocios, siendo prácticamente la única comunidad donde están parados por capricho de Barbón y no hay sector que aguante tanto porque sino abrimos ahora, esto no puede ser y es inaguantable.





Javier Rodríguez lleva dos atracciones y asegura que lleva 20 meses sin poder trabajar y en números rojos, que empresa puede aguantar esto. No tengo ingreso y no sabemos que podemos hacer, además de que el resto de compañeros en España están trabajando y a nosotros nos recortan el 80%, si esto no se soluciona, tendremos que salir con los camiones a protestar o quemar ruedas, pero la situación ya es insostenible, asegura.





Este martes representantes del sector tienen previsto mantener una reunión telemática con la miembros de la Consejería de Salud para exponer su problemática y tratar de que les den una solución. En sus protestas han contado con el apoyo de algunos compañeros llegados desde Zamora para solidarizarse con ellos. Ángel Gutiérrez, representante de la Asociación Española de Comerciantes Feriantes dice que las atracciones de feria son seguras y están trabajando todas sin presentar ningún caso por coronavirus, con lo que tenemos el mismo derecho a trabajar que cualquier otro sector en España.