Los erasmus asturianos en Italia plantan cara al coronavirus

El número de estudiantes asturianos que están en Italia con una beca Erasmus es de 235. De esa cifra, entre 40 y 50 se encuentran en la zona norte de Italia. Y ninguno ha solicitado oficialmente a la Universidad de Oviedo el regreso al Principado.

El Gobierno italiano ha ordenado el cierre de colegios, institutos y universidades del país hasta el próximo 15 de marzo ante la alerta sanitaria provocada por el nuevo coronavirus SaRS-CoV-2. Los alumnos, al tener las clases suspendidas, pueden seguir su curso de forma telemática.

Eso no significa, no obstante, que algún estudiante haya decidido volver a Asturias. Sin que exista un protocolo concreto para estos casos concretos, los que decidan volver deberán informar a las autoridades si presentan algún síntoma, al igual que cualquier persona que proceda de una zona de riesgo.

Según información del Gobierno asturiano, los síntomas más frecuentes son fiebre, tos y falta de aire. En el caso de tener alguno de esos síntomas y haber estado recientemente en zona de riesgo, el Principado pide que llamen al número de teléfono 112.

Actualmente las zonas de riesgo son China, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Singapur, Irán y las regiones del norte de Italia (Lombardía, Piamonte, Veneto y Emilia-Romaña).

La universidad no costea desplazamientos, pero garantiza la movilidad académica, es decir, facilita a quien no solicite si incorporación a las clases en Asturias para no perjudicar su rendimiento académico.