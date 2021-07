Los Erasmus asturianos ya se están vacunando

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, confirma que los más de 1.000 estudiantes Erasmus ya están recibiendo la vacuna antes de irse a sus respectivos destinos. Salud ya está llamando a los estudiantes tal y como había previsto hace unas semanas. Los alumnos asturianos van a recibir las dos dosis diferenciándose de esta manera de otras comunidades como la de Castilla y León donde solo están recibiendo la vacuna de Janssen. Así todo, se espera alcanzar el ritmo de otras comunidades y tener a todos los estudiantes vacunados para finales del próximo mes de agosto, dando así un paso más en la recuperación de la normalidad universitaria de cara al próximo curso.

En lo que respecta a los estudiantes que llegan de otros países al Principado, el rector señala que nosotros no podemos exigir nada, esa es una cuestión que depende del Ministerio de Universidades, nosotros no podemos pedir a nadie que venga en ciertas condiciones porque no tenemos competencia.