Los enfermos de cáncer piden más investigación y presentan sus testimonios de esperanza

En este año 2020, el 4 de febrero "Día Mundial de la lucha contra el cáncer" se presenta en Asturias con la crudeza y la realidad que pueden aportar los testimonios de enfermos que han sido diagnosticados, que han superado el cáncer y en otros casos que siguen luchando contra la enfermedad. Es el caso de José María Castañón o Lorena, que con una sonrisa en su rostro hablan sin tapujos de una enfermedad que mata, pero cada vez menos. A día de hoy se considera que un 60% de los enfermos que son diagnosticados de forma precoz, en un control específico, salen adelante.

Casos reales de lucha y superación

José María Castañón fue diagnosticado este pasado verano de cáncer de pulmón. Fumaba mucho de joven y seguía haciéndolo hasta hace cinco meses. La noticia la recibió como un mazazo "te dicen que tienes cáncer y automáticamente asocias la palabra muerte. No te lo voy a negar, al principio el bajón fue total. Pero a medida que me puse a trabajar con los servicios oncólogos y que entré en contacto con los profesionales de la Asociación Española contra el Cáncer en Gijón todo cambió", dice Chema Castañon. "Te sientes acompañado y comprendido. No te cuentan historias o cuentos dulces, sabes que tienes una enfermedad grave que ha matado a mucha gente pero que ahora tiene nuevos tratamientos". Y en esos nuevos tratamientos es donde José María Castañón ha encontrado el remedio a su cáncer de pulmón "Yo sigo en tratamiento. Tengo que cuidarme y tomar una serie de precauciones con los hábitos de vida. En mi caso la solución llegó a través de un tratamiento inmunológico".

El caso de Lorena es diferente. Hace meses le diagnosticaron un cáncer de mama lo que le ha llevado a tener que realizar una mastectomía bilateral y en un plazo corto de tiempo a una nueva operación para la extirpación de los ovarios. Lorena es portadora del gen BRCA lo que le lleva a sufrir el cáncer de pecho. Gracias a la mastectomía bilateral ha reducido el riesgo de tener un nuevo cáncer de un 80% a un 5%. Dice que no está enfadada con el mundo por tener cáncer ni con el BRCA. "No, no estoy enfada con el gen. Soy portadora del BRCA como tengo los ojos verdes. No es algo con lo que esté enfadada. Es algo que me aporta información y gracias a esa información puedo tomar medidas para que el cáncer no se desarrolle más". Pese a esta mirada optimista hacia el cáncer reconoce que "la experiencia no es recomendable para nada. Se sacan cosas positivas del cáncer pero es muy duro". A Lorena le diagnosticaron el cáncer de mama el mes de mayo de 2019 en una revisión sistemática. Anima a todas las mujeres a realizar controles para una detección precoz y pide a las administraciones que aporten fondos para la investigación "necesitamos que se investigue. La investigación es fundamental. Es clave porque los avances en los últimos años han sido brutales. De un 80% de fallecimientos la proporción se ha reducido a la mitad. A día de hoy un 60% de los cánceres se curan".

Las últimas cifras que se conocen en Asturias de casos de cáncer registrados es del año 2018. En ese año se diagnosticaron un total de 7.400 casos. En la ciudad de Gijón y zona del Área sanitaria V se diagnosticaron 1.900 nuevos casos de cáncer en hombres y 1.200 en mujeres.