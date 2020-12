Los empresarios turísticos reclaman la apertura de Fuentes de Invierno y Valgrande – Pajares

El PP denuncia el “creciente malestar” de los negocios en torno a las estaciones de esquí asturianas, Valgrande-Pajares, en Lena y Fuentes de Invierno, en Aller, ante la falta de una fecha de apertura. Cuestión por la que los populares preguntarán al Gobierno de Barbón en los próximos días en sede parlamentaria.

Los diputados del PP José Felgueres y Gloria García, junto a la concejala del PP en el Ayuntamiento de Aller Paula García, se han trasladado este lunes hasta las inmediaciones de Fuentes de Invierno para escuchar en primera persona las “preocupaciones” de un sector que “está sufriendo muchas pérdidas”, aseguran.

Los populares, que vuelven a reclamar la apertura inmediata de las estaciones, denuncian que Asturias es la única Comunidad, junto a Cantabria, que carece de una fecha de apertura para sus estaciones de esquí. “Pedimos fecha de apertura de pistas”, reclama por su parte la concejala Paula García.

“En Asturias aún no conocemos ni fechas, ni tan siquiera el precio público de los abonos, lo que impide a las empresas y a los clubes del Principado el poder programar su actividad y hacer las reservas. La improvisación de Barbón nuevamente causa un grave perjuicio a los negocios asturianos”, censura por su parte el diputado José Felgueres.

Desde la asociación de empresarios turísticos Aller Experiencias, Fernando Cordero reclama la apertura inmediata de las estaciones con las correspondientes medidas sanitarias. Los empresarios turísticos aseguran que “el esquí se puede desarrollar con total seguridad” y ya hay protocolos sanitarios elaborados. Desde la Asociación turística de Estaciones de Esquí y Montaña (ATUDEM), donde están asociadas todas las estaciones de esquí de la Península, tienen fijados unos protocolos anti Covid, que garantizan el uso de las estaciones de forma segura.

“No entendemos por qué este paso atrás en nuestras estaciones, cuando son mucho más seguras y pequeñas que cualquiera de esas grandes estaciones en las que se puede concentrar más gente”, asegura Cordero.

Desde las estaciones asturianas sostienen que no constituyen puntos de aglomeraciones, pues no existe el apreski y tienen un perfil de usuarios claramente familiar. En el caso concreto de Fuentes de Invierno se añade además que no cuenta con ningún servicio en la propia estación (tiendas, bares u hoteles).

Además, en el actual contexto de cierre perimetral no pueden acceder a ellas visitantes de Galicia, Portugal o León, con lo que resulta más sencillo cumplir con los protocolos, advierten.

Desde el PP comparten las preocupaciones de los empresarios y denuncian que “nuevamente la improvisación y la falta de previsión del Gobierno asturiano está poniendo en riesgo la viabilidad de nuestras empresas, dificultando su actividad y poniendo en peligro los puestos de trabajo de los que dependen muchas familias asturianas”, censura Felgueres.

“Esta situación que está teniendo el concejo no la podemos aceptar de ninguna de las maneras, se están generando muchas pérdidas y no se puede consentir”, denuncia por último la concejala popular en el Ayuntamiento de Aller Paula García.