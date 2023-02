Los empresarios asturianos advierten del daño que va hacer la subida del salario mínimo: "Esto es muy grave"

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo, ha afirmado este miércoles que la subida del 8 % del salario mínimo interprofesional (SMI) será "muy dañina" para muchas empresas de la región que "no podrán trasladar a los precios de sus productos el aumento de los coste salariales".



A preguntas de los periodistas tras la inauguración de las jornadas Open Days que organiza Asturex, Calvo ha considerado que "algunos partidos no tienen la suficiente consideración con el mundo empresarial" tras el acuerdo de la subida del SMI alcanzado ayer entre el Gobierno y los sindicatos sin la participación de la CEOE, que rehusó participar en la reunión.



"Esto es grave y hay que atajarlo. Son las empresas las que generan empleo y riqueza y ayudan mantener el Estado del bienestar. Hemos de defendernos ante estos ataques injustificados sobre todo, como en el caso de Asturias, la mayoría de los empresarios son autónomos que lo están pasando mal y no disfrutan de privilegios", ha subrayado.



La presidenta de la patronal asturiana ha incidido en que esta subida del 8 por ciento, hasta los 1.080 euros brutos en 14 pagas, pude ser "muy dañina, ya que todas las empresas no están en la misma situación cuando, además, en los últimos años acumulamos subidas importantes del SMI, a la que ahora se añade esta", informa EFE.

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO

Desde que Pedro Sánchez llegó al poder en junio de 2018 a través de una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, el salario mínimo interprofesional no ha parado de subir y se ha revalorizado un 46 por cfiento. Cuando el PSOE llegó a la Moncloa tenía un valor de 735,9 euros al mes, y en casi 5 años ha aumentado 344,1 euros. En esta infografía se puede apreciar el aumento paulatino que ha experimentado el SMI a lo largo de los últimos 6 años.

Este último aumento ha convertido a España en el segundo país de la OCDE que más ha revalorizado el SMI. En los últimos seis años ha aumentado un 46,7%, y los diez años anteriores al Gobierno de Sánchez solamente aumentó un 22,5%. Desde el final de la dictadura el Salario Mínimo Interprofesional no ha dejado de aumentar, aunque las grandes subidas de la historia se han producido con el actual Gobierno socialista.