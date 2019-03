Los discapacitados intelectuales reivindican su derecho al voto

Cerca de 3.000 personas en Asturias de las cien mil que tiene una discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo en España, podrán ejercer por primera vez su derecho al voto en las elecciones generales del 28 de abril.

No obstante, el colectivo Plena Inclusión ha criticado que la Junta Electoral Central, máximo órgano encargado de la organización de las elecciones, publicara el pasado 11 de marzo una instrucción por la que interventores y apoderados de los partidos podrán apuntar, en el momento del voto, el DNI de personas con discapacidad que entiendan que no están ejerciendo su derecho al sufragio de forma consciente, libre y voluntaria.

"Esta directriz es un gesto de discriminación", ha subrayado la gerente de Plena Inclusión en Asturias, Casilda Sabín, que ha lamentado que la Junta no haya atendido sus demandas para retirar esa normativa que contradice la Ley Orgánica de modificación de la Ley del Régimen Electoral General (Loreg), publicada en diciembre del pasado año, que permite a todas las personas con discapacidad, sin exclusiones, ejercer su derecho al voto.

Sabín ha participado en un acto que se ha celebrado en Oviedo, al igual que en otras cincuenta localidades de España, organizado por Plena Inclusión. En la plaza de la Escandalera, nueve personas con discapacidad intelectual han protagonizado un mitin para reivindicar la participación del colectivo en las elecciones.

Carmen Bermejo, una de las personas con incapacidad intelectual que han participado en el acto, ha mostrado su satisfacción por poder ejercer su voto.

"Pretendo demostrar a todos los políticos que todas las personas con discapacidad, si quieren votar, tiene derecho a hacerlo y que hay algunos que tiene más complicaciones que otros pero la familia los tiene que apoyar".