Los diputados de VOX en el Parlamento asturiano anuncian una campaña contra la oficialidad del bable

El grupo político VOX anuncia que llevará a cabo una campaña en contra de la oficialidad del bable. Sería una campaña planteada a través de las redes sociales, porque como dice el portavoz parlamentario Ignacio Blanco, nuestros afiliados y bases se movilizan enseguida a través de las redes, además también llevaríamos a cabo una campaña a pie de calle, porque nos encanta la callle, a pesar de que algunos envíen a sus matones para apedrearnos.





El portavoz en el parlamento asturiano dice que en la Junta General del Principado hay una ficción que no se palpa en la calle, y debemos de advertir a la ciudadanía del peligro que supone la oficialidad del bable.





Ignacio Blanco dice que destinar 70 millones de euros a la oficialidad de la llingua es un despropósito porque la oficialidad de cualquier lengua nunca es amable, ya vemos en lo que se ha convertido el catalán, por ejemplo. También critica la intención de la consejera de Cultura, Berta Piñán, de instaurar un sello de calidad lingüistico en las empresas para forzar una imposición con recursos públicos.





Por otro lado, VOX establece un protocolo de actuación en el Parlamento, de tal manera que, cuando los diputados de esta formación tengan que intervenir y las intervenciones de algún otro diputado de la cámara se haga en bable, solicitarán traducción al castellano, en caso de que no tengan que intervenir, Ignacio Blanco asegura que no interrumpirán esa intervención en asturiano, pero valorarán si abandonar o no el hemiciclo. Blanco añade que estamos a favor del uso voluntario del bable pero en contra de que sea una imposición como quiere llevar a cabo el gobierno asturiano a partir de finales de año. Con todo esto, Blanco añade que queremos evitar un circo en el Parlamento y planteamos estas cuesiones de la forma más razonable que entendemos. Es injusto que 27 diputados decidan el furturo de un millón de asturianos cuando el debate no está en la calle.