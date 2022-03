Los diputados asturianos podrán intervenir sin mascarilla en el hemiciclo

Los diputados de la Junta General del Principado y consejeros del Gobierno asturiano podrán hacer uso de la palabra desde el atril o sus asientos en el hemiciclo sin necesidad de utilizar mascarilla, según ha acordado hoy la junta de portavoces.



La medida empezará a aplicarse en el pleno de la próxima semana, que en vez de martes y miércoles, se celebrará en sesión de mañana y tarde de ese último día para no interferir con los actos programados el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.



Para el portavoz adjunto del PP, Pablo González, se trata de una buena noticia y un paso más hacia la vuelta a la normalidad por la buena evolución que está teniendo la pandemia de coronavirus.



El uso de la mascarilla seguirá siendo obligatoria para todos los parlamentarios y miembros del Ejecutivo que estén presentes en la Cámara y que en ese momento no estén en el uso de la palabra.

MODIFICACIÓN LEY FUNCIÓN PÚBLICA

El parlamento asturiano debatirá la próxima semana una proposición de ley presentada por el grupo socialista en la que se plantea una modificación puntual de la Ley de Función Pública que permita adaptar el sistema de concurso-oposición al vigente en el resto del país.



La junta de portavoces del parlamento asturiano acordó hoy proceder a su tramitación en lectura única, la vía más ágil de cuantas se pueden seguir, si bien el PP ya ha anunciado que presentará enmiendas, por lo que no podrá aprobarse en el pleno que se celebrará el 9 de marzo.



Según la portavoz socialista, Dolores Carcedo, se trata de modificar el artículo 48 de la Ley de Función Pública, que data de 1985, para que en el concurso-oposición la fase de concurso pase de contar un 33 por ciento al 40 por ciento del proceso selectivo, como ocurre en el resto del país.



Además se añadirá un apartado nuevo para recoger que, además de la experiencia, "se tengan en cuenta otros criterios para que el acceso al empleo público cuente con los principios de igualdad, mérito y capacidad", según ha señalado la portavoz socialista.



El portavoz adjunto del PP, Pablo González, ya ha señalado que no habrá unanimidad para aprobar esos cambios por lectura única porque, a falta de conocer con concreción el apartado que se va a añadir, parece que el Gobierno pretende aplicar el mismo procedimiento para todas los procesos selectivos de ofertas públicas de empleo cuando la norma estatal es para casos de extrema temporalidad que afecta principalmente a los interinos.



"Todo lo que exceda de la norma nacional en lo que toca a los interinos no puede pasar a la chita callando y habrá que hablar de ello", ha señalado al defender la posición que sobre esta propuesta mantendrá su grupo parlamentario. EFE