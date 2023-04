Los críticos de Podemos dejan el encierro e integrarán la lista en Asturias

Los dirigentes del sector crítico de Podemos en Asturias que permanecían encerrados desde el pasado jueves en la sede del partido en Gijón han depuesto su actitud y han anunciado que sus candidatos seguirán formando parte de la lista autonómica de la formación morada, pese a la exclusión del número 4 elegido en primarias, Jorge Fernández.



Así lo ha anunciado este martes la cabeza de lista, Covadonga Tomé, tras una reunión con miembros de su corriente después de que la dirección de Podemos registrara este lunes a última hora una candidatura donde los críticos copan los tres primeros puestos de acuerdo al resultado de las primarias en las que Fernández logró el cuarto puesto, pero fue excluido al estar suspendido de afiliación.



"Jorge (Fernández) no ha podido ser número 4, pero su camino no termina aquí", ha apuntado la cabeza de lista respecto al candidato suspendido de militancia por, según la dirección del partido, "agresiones verbales graves y continuadas durante meses a múltiples compañeras”.



Según Tomé, que ha reiterado que Fernández llevará su exclusión a los tribunales al considerar que esa sanción no lo inhabilitaba como candidato, con el encierro y sus movilizaciones han cumplido parcialmente sus objetivos que pasaban por garantizar que la lista incluía a los cuatro primeros candidatos elegidos en las primarias y la propia inscripción de la candidatura.



Tras recordar que sobre ella y sobre el número dos, Xune Elipe, pesaban al inicio de este proceso sendos informes sancionadores de la dirección del partido, la candidata ha considerado que haber logrado mantener los tres primeros puestos de la lista -Podemos cuenta ahora con cuatro diputados- era "impensable" hace pocas semanas dado que había "muchos intereses" para que no estuvieran.



Además, ha rechazado el emplazamiento del coordinador interino, Rafael Palacios, a condenar la violencia ejercida contra los responsables de Podemos que anoche acudieron a registrar la lista y que fueron increpados y vieron dificultado su camino para dejar la sede de la Junta Electoral por varios candidatos del sector crítico que participaban en una concentración de protesta.



A juicio de la candidata, tras un día de tensión y en un ambiente de nerviosismo "por ambas partes" no cabe "condenar ni criticar ni valorar" la actuación de los concentrados "que estaban allí para asegurarse de la que la lista se presentaba" y que se limitaron "a solicitar a la dirección una copia".



A partir de ahora -"no le vamos a regalar un partido a nadie y si nos quisiéramos ir a otro ya nos habríamos ido", ha advertido- la dirigente morada, que ha abogado por entrar "desde ya" en campaña junto a que será finalmente la candidata número cuatro, la concejala ovetense Ana Taboada, que ocupaba hasta ayer la séptima plaza, y sin afrontarla "ni en paralelo, ni en diferido ni por separado".



Para Tomé, que ha agradecido a la secretaria general, Ione Belarra, su intervención para que los críticos conservasen los tres primeros puestos de la lista, a la dirección autonómica le toca ahora poner a disposición de la candidatura los recursos humanos, técnicos y económicos que correspondan.



Por su parte, el número dos de la lista ha señalado que la "renuncia" del candidato excluido se produce "a cambio" de que los demás puedan continuar y, tras lamentar que la política genere situaciones "tensas" y desagradables como las de anoche, que desde su sector no tienen que arrepentirse de ningún acto pese al "victimismo superfluo y exagerado" de la dirección. EFE