Los críticos de Podemos en Asturias piden la dimisión de Palacios y que una asamblea decida el futuro

Una docena de miembros electos del Consejo Ciudadano de Podemos en Asturias han suscrito hoy un manifiesto en el que exigen públicamente la dimisión del coordinador general interino de la formación morada, Rafael Palacios, así como de la "gestora" autonómica, y reclaman que sean las bases del partido en una asamblea quienes decidan el futuro de la organización.



Entre los firmantes se encuentran los expulsados del Consejo Ciudadano por la gestora autonómica -Jorge Fernández, Francisco Suárez, Rogelio Crespo y Andrés Ron- así como Laura Tuero, también integrante del grupo de críticos que el pasado mes protagonizaron un encierro de varios días en la sede de Podemos en Gijón por las divergencias con la dirección regional del partido sobre la composición de la candidatura autonómica.



Los suscriptores del manifiesto aseguran que, tras ser elegidos por las bases del partido, a pesar de que la gestora autonómica haya "alterado" la composición del órgano "expulsando" a quienes no comparten el pensamiento de los principales dirigentes, no eludirán la "responsabilidad" y la "legitimidad democrática" mirando hacia otro lado mientras "se destruye" su partido.



La petición de dimisión, apuntan, se produce tras conocer el anuncio de la "gestora" autonómica de convocar una reunión para este lunes día 5 para liderar las negociaciones de cara a las elecciones generales del 23J y para la constitución del nuevo periodo de la Junta General.



Para los firmantes del manifiesto los resultados de las elecciones autonómicas y locales, en los que Podemos ve reducida a un escaño su presencia en el Parlamento regional, son la "gota que colmó el vaso", y reivindican que la dirección estatal de Podemos y la "gestora" asturiana, en "silencio y desaparecida" desde el domingo, "deben rendir cuentas".



En el ámbito estatal, se encuentran a la espera de recibir respuesta a su solicitud de reunión con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.



"Se ha tratado a Podemos Asturies como un apéndice en la disputa de la dirección estatal con Yolanda Díaz, sin importar los daños que se produjese en el territorio", recoge el manifiesto que atribuye a Belarra haber dado el "visto bueno a las maniobras de sanción y expulsión de hasta catorce compañeros", con la "única excepción" de la cabeza de lista en las elecciones autonómicas, Covadonga Tomé, y del número dos, Xune Elipe.



Asturias "suma además" una dirección interina, que desde diciembre ha puesto en marcha un sistema de "destrucción imparable", que según los firmantes ha supuesto, entre otras circunstancias, la pérdida de la representación en el Ayuntamiento de Oviedo.



Además, señalan que el mantenimiento de una "estrategia surrealista de dinamitar la confluenciacon IU" ha perpetrado la destrucción de la candidatura de Podemos en Langreo, con la "ruptura" de la confluencia y la "anulación" del resultado de "primarias legítimas" en las que solo se podía votar “sí” o “abstención” para que Palacios, valorado en las encuestas como el "peor político" asturiano, se colocara en el primer puesto de la lista en ese municipio.



El texto denuncia el intento de la actual dirección de Podemos de "invisibilizar" a la candidata autonómica, Covadonga Tome durante el proceso electoral del 28M en las redes sociales del partido y en los espacios mediáticos, al tiempo que la gestora "sancionó y abrió expedientes de expulsión" a catorce personas del equipo de la cabeza de lista.



La amenaza de expulsión se extendió también a Tomé, reseña el manifiesto, que precisa que a tres de los candidatos que ocupaban los cuatro primeros puestos de la lista autonómica de Podemos se les abrió un proceso de sanción, siendo expulsado uno de ellos en la misma noche en que ésta se inscribía.



"También se pretendía imponer el lema y cartel de campaña, se vetaba la contratación de personal para el equipo autonómico, se negaba los accesos a las sedes y se trataba de asfixiar económicamente a la candidatura autonómica, llegando a congelar su ya reducido presupuesto en la recta final de la campaña", apunta el escrito, que lamenta que a nivel municipal "no hubo capacidad" para presentar candidaturas por falta de "trabajo de implantación territorial".

Puedes consultar el comunicado integro aquí: