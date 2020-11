Los comerciantes de Oviedo no van a poder salvar la temporada a pesar del Black Friday y la Navidad

Había ganas, y sobre todo, necesidad de levantar la persiana después de tres semanas con los negocios cerrados y sin entender para que ha servido. Son muchas las tiendas en Oviedo que ya llevan días pendientes de las decisiones que adopte el Principado en función de la evolución de la pandemia del COVID. Trás el cierre de parte del comercio minorista el pasado 4 de noviembre, la ilusión por volver a abrir iba decayendo con las semanas a medida que los contagios aumentaban, llegando a superar los 500 positivos diarios en la semana que va desde el 10 al 16 de noviembre, alcanzando el pico el sábado 14 de noviembre con 793 positivos comunicados. La situación se complicaba y parecía que la hora de la reapertura no iba a llegar "a tiempo". Afortunadamente, los contagios han ido a menos, y aunque no se puede bajar la guardia, se levanta un poco la mano. La pregunta es ¿se podrá salvar la temporada de otoño o parte con el Black Friday a la vuelta de la esquina y con las fiestas navideñas en el horizonte?; el sentir es el mismo: había muchas ganas de volver a recibir clientes y sobre todo de volver a facturar, porque los gastos se acumulan y la mercancia también. El Black Friday y la Navidad no van a ser la "panacea" pero, sin duda, van a ayudar a pasar el trago. Eso sí, la repartura deberá de ser con todas las medidas de seguridad muy controladas, incluyendo el aforo, aunque los comerciantes insisten en que los contagios no están en las tiendas porque llevan cumpliendo con los mandatos sanitarios a rajatabla desde el comienzo de la pandemia. Ahora los comerciantes cruzan los dedos por no tener que volver a cerrar.