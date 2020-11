Varios comerciantes de Oviedo se concentraban, una vez más, en la Plaza de La Escandalera pidiendo reabrir sus negocios, que aseguran, son seguros, cuando además y a la vista de los datos sanitarios, ellos no son el problema en el aumento de contagios. Concentrados les ha sorprendido el reparto que ha autorizado el Gobierno del Principado para los sectores más afectados por la crisis sanitaria. Al comercio le tocan 8,5 millones de euros. Las primeras valoraciones acogen con alegría "contenida" este reparto, porque todo viene bien, pero las consideran insuficientes. Sandra tiene una tienda en el Casco Antiguo, dice que por una parte agradecemos las ayudas, porque todas son bienvenidas, pero ni de lejos compensan las pérdidas que hemos tenido durante estos días de cierre, porque no sólo hemos dejado de vender, sino también lo que estamos pagando de mercancias, teniendo en cuenta en que estamos en un mes de pagos. Jessica dice que todas las ayudas son positivas, pero lo que no entiendo es que con 1.500 euros como es mi caso, que estoy yo sola en la tienda no tenemos para nada, además de que toda la ropa que tengo en la tienda está parada sin poder darle salida y los proveedores reclaman también lo suyo. Yolanda tiene un comercio en el centro de Oviedo, y asegura que toda ayuda viene bien, pero no es suficiente con todas las pérdidas que llevamos acumuladas, lo que queremos es trabajar. Yolanda tampoco entiende como algunas actividades están abiertas y otras no, yo quiero que abramos todos o nadie, pero si realmente no se bajan los contagios, si tenemos que confinarnos, lo haremos, pero todos, porque esto no arregla la situación y nos están perjudicando.