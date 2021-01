Los colegios asturianos con las ventanas abiertas pese al frío: En clase con manta y abrigo

“Alumnos y profesores ateridos de frío, con gorros, bufandas, guantes...No hay manera de tomar apuntes o de usar el ordenador.” Así describe la situación que se vive estos días en muchos colegios e institutos asturianos el presidente del sindicato ANPE en Asturias, Gumersindo Rodríguez.

La necesidad de ventilar las aulas para prevenir contagios por coronavirus obliga, ante la falta de depuradores de aire, a abrir periódicamente las ventanas pese al frío que estos días congela Asturias, con mínimas por debajo de cero en muchos puntos de la comunidad.

“Quizás no de coronavirus, pero de gripe o de pulmonía alguno va a acabar enfermando”, apunta Gumersindo, que recuerda que “los alumnos tienen puestos fijos en las aulas y, a los que les ha tocado en suerte estar cerca de las ventanas, lo están pasando muy mal”.

ANPE ya ha iniciado una campaña para denunciar estas condiciones de trabajo y reclamar a la Consejería la instalación de purificadores y medidores de CO2 que permitan controlar la calidad del aire en las aulas sin necesidad de pasar frío. Consideran que las actuales condiciones suponen “un riesgo para la seguridad y la salud de los alumnos y del profesorado”, por lo que animan a denunciarlo ante la inspección de trabajo. Incluso han puesto a disposición de de todos los docentes asturianos un modelo de denuncia que se puedes descargar aquí y remitir por correo electrónico a la Inspección y la propia Consejería de Educación.

A las quejas también se suman las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. En algunos centros, la propia AMPA ha asumido parte del coste de la instalación los purificadores de aire, pero esa no debería ser la solución. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres “Miguel Virgós”, Clara Díaz, asegura que ellos ya advirtieron de la necesidad de tomar medidas en noviembre, antes de que llegará el frío, sin que la consejería hiciera nada para prevenir lo que ha acabado pasando. Díaz cree que no se puede dejar la solución en manos de cada centro. “¿Quién lo contrata? ¿Por qué si unas familias pueden pagarlo y otras no, unas pasan frío y otras no?”, se pregunta, para concluir que “esto tenía que haberse estudiado primero, esperemos que pase pronto este frío”.