Los candidatos a presidir Asturias, ante el riesgo de su vida

Los candidatos de los siete principales partidos que concurren a estas elecciones autonómicas muestran, en un cuestionario elaborado por EFE, qué es lo más arriesgado que han hecho en su vida.

Ante la pregunta "¿Qué es lo más arriesgado que ha hecho en su vida?", los cabezas de lista han respondido así:

Los candidatos de PP, Izquierda Unida y Foro coinciden en el riesgo que suponde dedicarse a la política. El popular Diego Canga asegura que lo más arriesgado ha sido "meterme en esta campaña electoral". El forista Adrián Pumares explica que dejó "un buen trabajo para dedicarme a la política y servir a Asturias", aunque matiza que "fue una decisión arriesgada que, sin duda, mereció la pena". Ovidio Zapico, por su parte, dice entre risas que el mayor riesgo de su vida es "encabezar la candidatura" de Izquierda Unida-Más País.

Adrián Barbón, del PSOE, desvela que lo más arriesgado de su vida ha sido, "sin duda, gestionar la pandemia". Carolina López, de Vox, asegura que fue "tomar la decisión de ser autónoma y luchar por un sueño que puede salir bien o mal". Más filosófica es la candidata de Podemos, Covadonga Tomé: "Nacer", ha dicho. El candidato de Ciudadanos, Manuel Iñarra, asegura que, "aunque en su momento no me lo parecía, lo más arriesgado que he hecho es escalada y barranquismo".