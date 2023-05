Los candidatos, las redes sociales y la desconexión digital

Los candidatos de los siete principales partidos que concurren a estas elecciones autonómicas hablan, en un cuestionario elaborado por EFE, sobre su relación con las redes sociales, los servicios de mensajería y la desconexión digital.

Ante las preguntas "¿Cuántos whatsapp estima que envía y recibe cada día? ¿Se impone algún tipo de desconexión digital? ¿Qué relación tiene con las redes sociales?", los cabezas de lista responden así:

Adrían Barbón (PSOE)

"Ni idea. Procuro tener espacios de desconexión pero no es tarea fácil cuando presides un gobierno. Con las redes sociales tengo una relación diaria, empecé ya en 2008 y me permiten escuchar y conversar con mucha gente, rendir cuentas del trabajo que hacemos y recibir también las críticas cuando no lo hacemos bien."

Diego Canga (PP)

"Entre unos 200-300. Me desconecto por las noches. Soy activo en Facebook, Instagram y Twitter, pero no no llego a los niveles de Barbón con Twitter, me parecen excesivos."

Manuel Iñarra (Cs)

"En estos momentos… muchos… ni lo sabría calcular. Sí tengo una hora después de cenar y salvo urgencia o algún tema del que esté pendiente… cierro el kiosco. Tengo redes sociales y las uso, pero pero no estoy pendiente de ellas de forma obsesiva."

Covadonga Tomé (Podemos)

Muchos más de los que me da tiempo a leer. En campaña no puedo. Estamos empezando a conocernos (con las redes sociales).

Ovidio Zapico (IU-CA)

"En la izquierda somos más de usar Telegram, jaja... Uso muy poco las redes, Twitter y poco."

Carolina López (Vox)

"Pierdo la cuenta, se ha convertido en una herramienta más de trabajo pero seguramente más de cien al día. Cuando decides ser autónomo eso trae consigo el no poder desconectar. Las redes sociales son una herramienta más de trabajo que de ocio, no soy de compartir mucho mi vida en las redes sociales, me gusta compartirlo en mi círculo cercano, con amigos y familia."

Adrián Pumares (Foro)

"No llevo la cuenta de los WhatsApp, y depende del día. En casa de mis abuelos no tengo cobertura, así que cuando estoy allí es cuando tengo desconexión digital. Me llevo bien con las redes, son una herramienta útil para comunicarse con la ciudadanía."