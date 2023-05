Los candidatos hablan sobre sus conocidos en el paro y los consejos que les dan

Los candidatos de los siete principales partidos que concurren a estas elecciones autonómicas hablan, en un cuestionario elaborado por EFE, sobre las personas de su entorno que están en paro y el consejo que les dan. A las preguntas "¿Trata en su entorno habitual con personas que estén en paro? ¿Qué consejo les da?", estas son las respuestas de los candidatos.

Adrían Barbón (PSOE)

Conozco a muchas y soy muy consciente de las dificultades que pasan. No les doy consejos, les escucho y me esfuerzo aún más para que en Asturias haya más empleo.

Diego Canga (PP)

Sí. Que nunca hay que bajar los brazos y que la oportunidad puede surgir en cualquier momento.

Manuel Iñarra (Cs)

Indirectamente si… Quizás por deformación personal…que no dejen de formarse.

Covadonga Tomé (Podemos)

Sí, claro. No suelo dar consejos, soy más de dar ánimos, pero intento informar sobre posibilidades de formación y búsqueda de empleo.

Ovidio Zapico (IU-CA)

Es una realidad social y yo no soy ajeno a ella. No me siento legitimado para dar consejos a nadie, mi obligación y responsabilidad es diseñar y ofrecer políticas públicas que les garanticen seguridad y futuro.

Carolina López (Vox)

Sé lo que es estar en paro y es muy duro, psicológica y profesionalmente. Tengo amigos y conocidos que están en el paro, unos de larga duración y otros que se han visto en esa tesitura recientemente por la inacción del Gobierno regional. Les doy un consejo, que cambien el voto.

Adrián Pumares (Foro)

Claro, como todo el mundo. Todos tenemos personas cerca, amigos o familia que están en paro. Mi consejo es que nunca dejen de formarse y que nunca se sabe dónde va a aparecer la oportunidad.