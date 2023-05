¿Con qué 'contrincante' tomarías una botella de sidra? Responden los candidatos en Asturias

Los candidatos de los siete principales partidos que concurren a estas elecciones autonómicas muestran, en un cuestionario elaborado por EFE, sus preferencias a la hora de compartir una botella de sidra con sus adversarios electorales. Ante la pregunta "¿A qué otro candidato/a de estas autonómicas elegiría para ir a tomar una botella de sidra?", los cabezas de lista han respondido así:

Adrían Barbón, del PSOE, asegura que "no tendría problemas con casi ninguno, pero si tuviera que elegir solo a uno me quedaría con Ovidio Zapico o Adrián Pumares. Los dos son de Laviana y podríamos tomarla en nuestro pueblo". El candidato del PP, Diego Canga, también explica que "con cualquiera de ellos. No tengo ningún problema con ninguno".

Manuel Iñarra, de Ciudadanos, tomaría una sidra "con todos. No tendría ningún problema de tomar una botella de sidra con todos, la sidra es una bebida que une". La candidata de Podemos, Covadonga Tomé, propone tomarla "todas juntas, ¿no?". Ovidio Zapico, de Izquierda Unida, compartiría unos culines con "cualquierda de los otros 44 que me acompañan en la lista".

Carolina López, de Vox, tira de socarronería para invitar a "Diego Canga; para que, de la mano de una asturiana que nunca se ha ido de Asturias, conozca una buena ruta sidrera, que hay muchas". Y el candidato de Foro Asturias, Adrián Pumares, se moja: "Por ser de Laviana, a Ovidio Zapico".