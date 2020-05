Los ayuntamientos asturianos estudian retrasar la apertura de las playas

La Federación Asturiana de Concejos (FACC) no descartar pedir una moratoria en la reapertura de las playas que, en principio, está prevista para el próximo lunes, 25 de mayo, si, como es de prever, el Principado pasa a la fase dos de la desescalada.

La Presidenta de la FACC, Cecilia Pérez Sánchez, planteará esta posibilidad durante la reunión que el comité de coordinación para la desescalada tiene prevista para el próximo viernes, 22 de mayo.

Para la organización municipalista, el retraso en la apertura sería deseable hasta que Asturias cuente con un protocolo bien definido y se disponga de los recursos necesarios para su gestión conforme a las medidas de seguridad e higiene fijadas para la prevención del Covid-19.

En un escrito remitido a los alcaldes del litoral asturiano, Pérez Sánchez expone que es plenamente consciente de las dificultades "casi insalvables" que tienen los Ayuntamientos para asegurar una distribución espacial de al menos dos metros en las playas que garantice la seguridad de los usuarios.

Sobre la mesa hay distintas opciones, desde parcelar los arenales a la utilización de aplicaciones móviles para controlar los accesos, pero los ayuntamientos advierten que, si el Principado no les ayuda, ellos solos no pueden asumir el coste. Es la queja que hacían en COPE alcaldes como el de Ribadesella, Ramón Canal: “la posibilidad de aplicarlas con las medios económicos y personales que tenemos... es prácticamente inviable”. En parecidos terminos se expresaba la alcaldesa de Castrillón: Yasmina Triguero: “Los ayuntamientos no tenemos capacidad de contratar más”

Por ello, la FACC va a plantear esta problemática con la máxima prioridad en la próxima reunión del comité de coordinación con el objetivo de lograr un consenso sobre cómo debe afrontarse la situación en Asturias; sin descartar, en principio, que se recomiende una moratoria en la apertura de las playas.