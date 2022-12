Los autónomos asturianos se quejan por los presupuestos: "La buena noticia no es gastar mucho, es gastar bien"

Asturias ya conoce los detalles de los próximos presupuestos de cara a 2023. El gobierno de Barbón presume de que será el mayor presupuesto de la historia, pero un sector importante, como el de los autónomos, no se siente beneficiado. Se quejan de que no haya ninguna rebaja de impuestos.

Dicen que más allá de gasta mucho, debería invertirse en otros aspectos, como en una rebaja de impuestos. Patricia Oreña, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos es clara: "Los impuestos no bajan y mientras no bajan, nuestros negocios no van a ir bien. Necesitamos liquidez para poder pagar salarios, invertir en mejoras, en crecer, en formarnos...". Y dice que los nuevos presupuestos no ayudan a minimizar los problemas del sector de los autónomos: "El problema principal está sin atajar. La rebaja de impuestos sí que hubiera sido una buena noticia. En un contexto de crisis como el que estamos viendo, la buena noticia no es que vayamos a gastar mucho, es que vamos a gastar bien".

Barbón por su parte continúa con el planteamiento firme y se congratula de las deducciones para familias y jóvenes que vienen incluidas en el presupuesto: "Ningún gobierno de la historia de Asturias ha hecho un esfuerzo fiscal tan importante como el que prevén estos presupuestos. La vía fiscal asturiana, por la vía de las deducciones fiscales, es la mejor garantía para que al ajuste fiscal se note ya en la próxima Declaración que hagan los ciudadanos asturianos". El coste previsto de las deducciones es de 42 millones de euros en el presupuesto de 6.000 millones.