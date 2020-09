Los amigos de Susana Criado, la mujer asesinada en Oviedo, dicen que discutía mucho con su pareja

"Tenían muchas riñas y muchos problemas, pero claro, de tener una pelea o una riña a llegar a este desenlace.....me llamó a las ocho de la tarde pidiéndome ayuda", así cuenta María Jesús Lastra, amiga de la víctima lo ocurrido el pasado fin de semana en Oviedo. Susana Criado fallecía en la madrugada del pasado domingo tras ser agredida, presuntamente, por su pareja en un portal de la Plaza Primo de Rivera, en el Edificio Salesas. María Jesús Lastra cuenta que se conocían desde hace 35 años, con lo que siempre que le ocurría algo, o tenía algún problema, me llamaba a mí. Relata además que juntas viajaron por toda España y algunos países del extranjero, con lo que estaban muy unidas. La plaza de la Constitución en Oviedo acogía una concentración en señal de repulsa por la muerte de Susana Criado Antón. Concentración que contaba con representación de las tres administraciones. que quisieron trasladar su condolencias a la familia, a sus amistades y a quienes ofrecen los servicios de asesoramiento jurídico y apoyo previstos para estas situaciones. La Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, recuerda la existencia de una red de servicios especializados a las víctimas en esta situación, señalando que es una lacra con la que hay que terminar, siempre que colaboramos todos. El vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño, expresa su condena sin paliativos a hechos como este, que ya no se pueden tolerar más. Por su parte, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, dice que son cosas que uno no desea nunca que ocurran en España, en Asturias, y por supuesto, en Oviedo. Con esta muerte, serían dos las mujeres asesinadas en Asturias en lo que va de año.