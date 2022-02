Los alumnos de la Escuela de Hostelería de Gijón piden profesores cualificados: "No saben encender un horno"

Alumnos del grado formativo de ciclo medio de Panadería, repostería y confitería de la Escuela de Hostelería de Gijón han protestado, este jueves, frente a la sede de la Consejería de Educación, en Oviedo, para denunciar la constante falta de profesorado en cuatro de los módulos más importantes del curso.

Aseguran que son módulos donde la práctica es fundamental y el Principado está cubriendo las vacantes con docentes que no estaban cualificados técnicamente: "Han entrado profesores que forman parte de la rama de las industrias alimentarias, como químicos, biólogos o ingenieros agrónomos, pero sin formación específica en cuanto a panadería, repostería o confitería", ha denunciado, en los micrófonos de COPE una de las alumnas, Zuleima Santos.

Los estudiantes están preocupados porque necesitan docentes que puedan guiar los procesos de elaboración, explicar la mezcla de ingredientes y saber solucionar los problemas que se presentan. "Si llegamos a un obrador, y no te pueden encender un horno porque no saben o no te pueden explicar un proceso de elaboración de una receta porque ni siquiera saben la alquimia de los ingredientes... ¿Cómo nos van a enseñar? Porque no es solamente reproducir una receta; para eso ya tenemos Youtube", explica Zuleima.

Los estudiantes denuncian que los profesores que han llegado a la Escuela de Hostelería han tenido que renunciar, al poco tiempo, por carecer de los conocimientos necesarios. Apuntan sus quejas hacia la Consejería de Educación, de la que no han obtenido respuesta durante los meses en los que llevan intentando poner una solución. Y advierten de que "el resultado es que el alumnado de primero no ha adquirido las destrezas necesarias durante estos meses, y que los de segundo año que, en poco más de un mes, empiezan las prácticas, no tienen los conocimientos necesarios para realizarlas".