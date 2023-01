Los alcaldes de Oviedo y Gijón piden que el AVE llegue a las dos principales ciudades de Asturias

Los nuevos inconvenientes surgidos en torno a la llegada de la alta velocidad a Asturias están consiguiendo algo poco habitual. Unir a diferentes estamentos y a diferentes protagonistas en torno a un elemento común. En este caso, en la crítica hacia un nuevo varapalo para las infraestructuras del Principado, como sería los cortes de vía entre Oviedo y Lena o la apertura de la variante de Pajares sin que los trenes puedan circular al máximo de velocidad. Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo y Ana González, alcaldesa de Gijón, coinciden en esa crítica y ambos esperan que el AVE acabe llegando a sus respectivas ciudades.

Alfredo Canteli pide a Barbón que reaccione y que haga fuerza para que la alta velocidad llegue a Oviedo: "Tiene que haber una reacción política de nuestro presidente y exigir ya no solo que la vía no cierre los fines de semana. Que el AVE llegue a Oviedo. Estoy triste, esto tiene que tener una solución inmediata". Sería un empujón para el turismo, afirma Canteli: "El presidente del Principado tiene que reaccionar de alguna forma y esto no puede ocurrir. Oviedo va lanzado turísticamente y el turismo cuando viene a Oviedo se distribuye por toda Asturias. No podemos permitir un frenazo. Hay que exigir que el AVE llegue hasta Oviedo. Sería el único AVE a nivel nacional que no llega a la capital de la comunidad".

Más allá en el trayecto está Gijón. Su alcaldesa, Ana González, también es enérgica a la hora de pedir que se respete el compromiso de la llegada del AVE: "No se puede decir que tenemos alta velocidad si no llega. Llegará a ese sitio, pero siempre se ha hablado de que Gijón tendría alta velocidad. Es lo que pido, reivindico y hasta exijo. El objetivo es que yo me suba en Gijón y llegue a Madrid en el mismo asiento. Y que me suba en Madrid y llegue a Gijón en el mismo asiento".