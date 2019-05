Los adolescentes acceden a tiendas y juegos “online” a edades cada vez más tempranas

Enseñar a consumir responsablemente no puede limitarse ya a los establecimientos físicos, el comercio por Internet es una realidad cada vez más pujante y los jovenes deben estar preparados para enfrentarse a ella. Al consejero de Sanidad, Francisco del Busto, le preocupa la facilidad con la que los adolescentes acceden a tiendas online y aplicaciones de juegos. Adolescentes de edades cada vez más tempranas, incluso 10 o 12 años, que se dejan seducir por aplicaciones aparentemente gratuitas, y que luego no lo son tanto: “detrás lo que se esconde es un juego que solicita un pago o pide una tarjeta de crédito”. La solución no es, según Del Busto, impedir a los menores el acceso a Internet, sino enseñarles “como acceder y a donde no se debe entrar”.

Que los jóvenes estén mejor informados y preparados a la hora de consumir es el objetivo del concurso escolar Consumópolis, que alcanza ya su XIV edición. Este jueves se entregaron en Oviedo los premios a los ganadores de la fase regional: El equipo “Los Dedos”, del Colegio Publico de Cornellana, en la categoría de Primaria; y los equipos “Gamefighters” y “Netsurfers”, ambos del Instituto de Infiesto, en las dos categorías de Secundaria. Los tres representarán a Asturias en la fase nacional.

Los premios de la convocatoria autonómica consisten en 600 euros para cada uno de los equipos ganadores y de 400 para los clasificados en segundo lugar. Además, alumnado, profesorado coordinador y centros educativos recibirán un diploma acreditativo.

Los galardones nacionales consisten en un ordenador portátil o tableta para cada integrante del equipo y la persona docente coordinadora, además de un diploma acreditativo. Además, los colegios de los equipos ganadores recibirán 2.000 euros en metálico y un diploma.