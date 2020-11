El PP llevará llevará a los tribunales al Principado por no justificar los cierres

El PP demandará al Principado ante el Tribunal Superior de Justicia de Astuiras (TSJA) por no presentar avales técnicos y científicos que avalen la decisión de perimetrar localidades en Asturias y ordenar el cierre de gran parte de la actividad económica. La portavoz parlamentaria del PP, Teresa Mallada, echa la vista atrás, y recuerda que desde el pasado mes de junio su partido viene reclamando al Gobierno asturiano informes que avalen las decisiones que se van tomando en función de la evolución de la pandemia. Mallada señala que incluso le he enviado varias cartas al presidente del Principado, que a su vez remite estas peticiones a la Consejería de Salud. Ya no hay más formas de llevar a cabo estas peticiones, asegura la dirigente popular, que señala a Adrián Barbón de estar más preocupado de las visualizaciones que tienen los videos en los que interviene en las televisiones o en las redes sociales, que de saber cuantas camas libres hay en las UCI o cuantos asturianos están pasando hambre. Le acusa además de no respetar los cauces para el traslado de esta información que se le solicita. Teresa Mallada pone el acento en que sigue sin aparecer ningún informe técnico que avale que estas medidas vana a mejorar la situación sanitaria en Asturias, con lo que están bloqueando información. Con todo, los populares entienden que se están vulnerando los derechos fundamentales de los asturianos al limitar su movilidad y no permitir levantar la persiana a muchos comercios y locales de hostelería. Por otro lado, solicitarán la comparecencia parlamentaria de los miembros del comitè de expertos para que expliquen científicamente la aplicación de estas medidas.