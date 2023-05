El PP ve en Llaneza el "mejor" candidato de Podemos por su posición sobre La Vega

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP de Oviedo, Gerardo Antuña, ha afirmado este miércoles que el candidato del PSOE a la Alcaldía de la ciudad, Carlos Fernández Llaneza, se "asemeja más" a los posicionamientos de Podemos que a los del PSOE en cuanto al acuerdo sobre la fábrica de armas de La Vega suscrito por las administraciones central, autonómica y local, y le ha considerado el "mejor" candidato de la formación morada.



"Parece evidente que Llaneza es el mejor candidato de Podemos y no del PSOE", ha dicho Antuña en rueda de prensa, en referencia al cabeza de lista socialista, a quien ha afeado que "discrepa", "ataca" y "boicotea" los acuerdos alcanzados por la administración socialista con el Ayuntamiento.



En opinión del concejal popular, Fernández Llaneza, al "igual" que Podemos, "se opone al acuerdo de La Vega, y al desarrollo de la Fábrica de Gas y de la Ronda Norte".



El edil popular ha subrayado que al gobierno ovetense le "parece muy bien" que los terrenos destinados a viviendas en la Fábrica de La Vega, tras el acuerdo alcanzado entre la Administración central, autonómica y municipal, sean para construcciones para jóvenes a un precio "asequible".



Antuña ha señalado que según aseguró este martes el presidente del Principado, Adrián Barbón, al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, "da por seguro" que el acuerdo con la titularidad de Defensa o de Transportes, en este caso, "no sufre ninguna modificación", de manera que el convenio "se va a mantener y no va a haber problema".



La segunda "lectura", según Antuña es "mucho más preocupante" para el equipo de gobierno local, después de que el candidato socialista al Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, entiende que el nuevo escenario "deja muerto" el acuerdo "histórico" alcanzado entre tres administraciones de diferentes colores políticos.



El Consejo de Ministros ratificó el martes el acuerdo entre el Ministerio de Transportes, el de Hacienda y el de Defensa para que éste último transmita terrenos de su titularidad a la entidad pública de suelo SEPES para promover 20.000 viviendas, una operación cuyo valor asciende a 620 millones y que prevé el desarrollo de una mil viviendas en los terrenos de la antigua fábrica de armas de Oviedo. EFE