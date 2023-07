El llamativo botín de un ladrón de supermercados en Gijón que ha dejado a todos perplejos

Entrar en un supermercado a robar y llevarse comida es un delito pero el botín no sorprende a nadie. Sin embargo, el ladrón al que ha echado el guante la Policía Nacional en Gijón tenía algo más que hambre. No solo se ha llevado productos para atender a su estómago. También estaba preocupado por su piel. Y mucho más, siendo verano. Aunque Asturias no es como la Costa del Sol, aquí el astro rey también puede pegar fuerte y lo saben hasta los amigos de lo ajeno. De ahí que el ladrón que ha actuado estos días en la ciudad más poblada del Principado haya sido pillado con algo más que comida.

La Policía Nacional ha detenido en Gijón a un hombre de 45 años por robar en establecimientos de comestibles de la ciudad productos valorados en más de 2.000 euros.



Según ha detallado este miércoles la Policía Nacional en un comunicado, entre los objetos sustraídos se encuentran 76 paquetes de comida variada, 50 latas de comida, 41 paquetes de embutidos y 14 quesos. En el lote de productos robados también había 45 botes de crema solar de varias marcas. No hay que pasar por alto que Gijón tiene varias playas y quizá el ladrón tenía pensado comer en algún arenal de la zona. También cabe la posibilidad de que quisiera la mercancía para venderla posteriormente y sacar algún dinero.



La detención se produjo el pasado 5 de julio, cuando los agentes observaron un vehículo cargado con varias bolsas de la compra y se percataron del nerviosismo del conductor.



Ante las sospechas de que pudiera tratarse de productos robados, los policías decidieron intervenir y constataron que el hombre tenía numerosos antecedentes por hurtos en establecimientos.



El hombre, que ha quedado en libertad a la espera de juicio, no pudo aportar el tique ni acreditar forma de pago. EFE