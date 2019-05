Llamada a la participación de los candidatos autonómcios

Los candidatos a suceder a Javier Fernández al frente del Ejecutivo asturiano ya han ejercido su derecho al voto en la mañana de este domingo electoral. Votaciones y mensajes con un denominador común: la llamada a la participación.

El candidato del PSOE, Adrián Barbón, ha invitado "a la ciudadanía a que vote, porque del voto depende conseguir 'la mejor Asturias' (lema de los socialistas en la campaña); en estas elecciones es un elemento clave" la participación.

Misma llamada ha hecho la candidata de los populares asturianos, Teresa Mallada, "con la esperanza de que haya un cambio porque los asturianos necesitan algo diferente a lo que tenían hasta ahora". Los candidatos de los dos partidos con mayor representación en la legislatura han votado en las cuencas (en Laviana y Blimea).

En Oviedo, lo ha hecho el cabeza de lista de Ciudadanos, Juan Vázquez. Ha pedido que los asturianos "ejerzan su voz con el voto y lo hagan de un modo ilusionado, reflexivo y pensando en Asturias".

En Gijón ha votado la actual alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, que ha hecho un balance positivo de sus dos mandatos al frente del Ayuntamiento, pero que ha guardado silencio respecto a los comicios: "Nosotros hemos hablado durante la campaña, ahora le toca hablar a los asturianos".

Lorena Gil, de Podemos, asegura que "es el momento". La candidata de los morados cree que "es un momento clave y crítico para Asturias y hay que salir a votar".

El mismo mensaje ha lanzado la candidata de Izquierda Unida, que ha pedido a la gente "que no se quede en casa". Recuerda Ángela Vallina que "luego nos quejamos, pues participemos".

Y el candidato de Vox, Ignacio Blanco, ha llegado a votar media hora más tarde de lo previsto, por un pequeño accidente: "He salido a andar en bicicleta, me pinchó la rueda y he tenido que cambiarla", ha explicado antes de meter los sobres en las urnas. Es ambicioso: "Doy por hecho que vamos a entrar en el parlamento, aspiramos a conseguir grupo parlamentario porque hemos ido de menos a más en la campaña".