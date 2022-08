El PP llama traidor a Barbón por plegarse a las exigencias de Sánchez en la gestión del lobo

El PP de Asturias sale a la palestra para denunciar la traición del Gobierno de Adrián Barbón con el mundo rural al plegarse a las exigencias del Ejecutivo de Sánchez y abandonar el pacto de las comunidades del Noroeste de España contra la gestión de lobo propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica.

El diputado popular Javier Brea, incide en que el lobo no es una especia en extinción porque la población ha aumentado en Asturias en los últimos ocho años en un 40%. Se ha pasado de 28 manadas controladas a tener en la actualidad, 39. El pasado 28 de julio, en laconferencia sectorial de Medio Ambiente, los gobierno de Asturias y La Rioja cambiaban radicalmente de estrategia para apoyar la estrategia nacional que permitirá cazar lobos de una forma justificada, siempre y cuando quede demostrado que el individuo a abatir causa daños de una manera continuada sobre la ganadería. Cantabria, Castilla y León y Galicia se oponen a esta estrategia.

Con esto, Brea señala que "no nos aporta nada la estrategia aprobada a pesar de las mentiras del gobierno socialista porque ya está contemplado en la legislación vigente, no hay nada nuevo". El diputado popular hace referencia al dinero que recibiría Asturias, dos millones y medio de euros de los 20 millones que destina el ministerio para ayudar a la instalación de medidas preventivas contra los ataques e indemnizaciones por los animales muertos por el lobo. En ese sentido, el diputado popular hace un símil "hace muchos añosJudas traicionó aJesucristo por 30 dinares de plata, en esta ocasión, el gobierno de Barbón lo hace por dos millones y medio de euros. Recuerda no obstante Javier Brea el caladero de votos que hay en el mundo rural: "al PSOE se le ha olvidado algo, y es que el mundo rural también vota, y eso les pasará factura en las urnas".

Junto a Javier Brea comparecía el presidente de la organización agraria ASAJA, Ramón Artime, para señalar que "estamos ante una decisión política que estaba creando muchas crispaciones entre el Gobierno central y la Consejería que dirige Alejandro Calvo. Artime advierte de que "me temo de las cosas cada vez irán a peor, esto es una forma de echar a la gente del mundo rural".