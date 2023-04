Lío en el PSOE de Gijón: los concejales desoyen la petición del partido

El pleno del Ayuntamiento de Gijón debatirá finalmente el próximo 20 de abril el Plan de Movilidad 2023-2032 tras obtener el dictamen favorable de la Comisión de Seguridad, Movilidad y Medio Ambiente con el voto a favor de PSOE, Podemos e IU, unos apoyos que, de repetirse en la sesión plenaria, garantizarían su aprobación.

Foro, PP y Ciudadanos han votado en contra en una reunión a la que no ha asistido el concejal no adscrito Alberto López-Asenjo y en la que los ediles socialistas han apoyado el plan pese a que su Ejecutiva Local rechaza que se apruebe en este mandato y ha pedido que se aborde por la corporación que surja de las elecciones del próximo 28 de mayo.

La postura del partido "pasa por no llevar a aprobación plenaria un Plan de Movilidad cuya Ordenanza, el marco jurídico en el que se basa y sobre el que se sustenta, se encuentra recurrida en los tribunales", ha advertido, a través de un comunicado, la Comisión Ejecutiva de la Agrupación Local del PSOE de Gijón.

Tras la reunión de la Comisión de Movilidad, el concejal responsable, Aurelio Martín, de IU, ha asegurado que no contempla otro escenario que no sea el de la aprobación del documento dado que, tras un proceso de elaboración de tres años, no se puede "ningunear" el esfuerzo de quienes participaron de esos trabajos "y tendría algo hasta de fraudulento ignorarlo".

Martín ha recordado que el plan no es de obligado cumplimiento si no que marca líneas estratégicas a las que cualquier equipo podrá dar prioridad o no, pero sí lo es para cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea y con el Gobierno de España.

Así, ha incidido en que de su aprobación, que debía haberse producido antes de que finalizase 2022, dependen las ayudas de fondos europeos vinculadas a zonas de bajas emisiones o a programas de movilidad sostenible así como la subvención que recibe la Empresa Municipal de Transportes de la administración central.

El edil de IU ha reclamado "serenidad, seriedad, y responsabilidad" para cerrar la tramitación de un plan "que es ya un poco más de todos y un poco menos del gobierno" tras el proceso participativo seguido en su elaboración que concluyó, ha subrayado, con un amplio consenso político, vecinal y de sindicatos y empresarios.

"Es poco serio trasladar los problemas internos de un partido a las instituciones", ha subrayado el edil de IU en alusión al conflicto abierto en el seno del PSOE que, ha recordado, ya votó en el Consejo de Movilidad a favor de un documento que ha recibido además el visto bueno del Principado.