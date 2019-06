"Les consideramos culpables del homicidio de David Carragal"

El comisario de la Policía Nacional Juan Jesús Herranz Yubero ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación para informar de la investigación sobre la muerte violenta de David Carragal, que fue agredido en la madrugada del martes 11 de junio en las fiestas del barrio ovetense de La Florida. Las diligencias apuntan a un homicidio y no se ve "ensañamiento". La calificación policial sobre los hechos es "delito contra las personas".

En declaraciones a la prensa, Herranz ha confirmado que son tres los jóvenes asturianos detenidos, dos de 18 y uno de 19 años, que se presentaron el lunes con su abogado en dependencias policiales y que, a primera hora de este miércoles, han pasado a disposición judicial.

Según el comisario Herranz, la víctima y los presuntos agresores no se conocían, por lo que ha sido un "encuentro casual". Ha dicho que fue "agredido" y no "apaleado", un concepto que cree "indeterminado" y que "da la sensación que fue una paliza y un ensañamiento, y no".

Versiones e informe forense

Sobre las diferentes versiones sobre los hechos y el posible móvil, el comisario ha reconocido que hay "discrepancias" entre los testimonios de los testigos y los detenidos. Mientras que hay testigos que apuntan a varios golpes, la defensa de los detenidos sostiene que uno de ellos le lanzó una patada y no saben si llegó a alcanzarle ni si cayó al suelo porque se fueron corriendo.

Sin querer profundizar en detalles sobre el procedimiento, sí ha indicado que la policía tenía "identificados" a los presuntos autores y, "no obstante, ellos se personaron en la comisaría con presencia de su letrado".

Herranz ha comparecido junto al inspector y jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), Marcos González Quesada, quien ha concretado que el sábado centraron la investigación en estas tres personas y el lunes por la mañana se practicaron una serie de diligencias para identificarlos.

"Ese mismo día a última hora de la tarde ellos se personan en comisaría en compañía de un abogado. Sabedores de que se les estaba buscando se presentaron y en ese momento se les detiene como presuntos autores del homicidio de David", ha dicho González, añadiendo que los jóvenes "reconocieron los hechos".

Sobre la implicación de cada uno de los detenidos en la agresión, el inspector se ha remitido al informe forense, que será el que determine "la causa de la muerte y las lesiones que se produjo en la víctima".

La alarma social

Por otra parte, el comisario ha lamentado el uso de "una serie de términos" en informaciones que generan "cierta alarma social". "Cuando se habla de 'apaleado', se genera cierta percepción de inseguridad subjetiva en la ciudadanía", ha argumentado, sin concretar si hubo uno o varios golpes, a falta del informe forense.

Lo que sí ha remarcado es que Oviedo es "uno de los sitios más seguros" de Asturias, de España y de Europa. En este sentido, ha hecho un llamamiento a la "pacífica convivencia en las fiestas".

"Todos los que están en el entorno son personas, a priori, normales, todos sin antecedentes", ha dicho, lamentando que en un "momento dado" se acabe teniendo "unos comportamientos impropios y agresivos". Por ello, ha reiterado su llamamiento "al disfrute pacífico, en convivencia, en libertad y en seguridad" de los entornos festivos.