Las residencias de mayores normalizarán su funcionamiento a partir del 9 de abril

Los 270 centros sociosanitarios de Asturias normalizarán su funcionamiento a partir del 9 de abril, "desde un enfoque prudente" y en función de la situación epidemiológica y de posibles cambios normativos, de forma que se retomarán visitas, salidas e ingresos de sus usuarios, paralizadas desde hace más de un año por la pandemia de la covid-19.



Para esa fecha, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar retomará el control sobre las residencias, que Salud asumió hace más de un año, departamentos que están trabajando en la elaboración de un documento para recuperar la convivencia normalizada en los centros basado en la normativa dictada por el Ministerio de Sanidad el pasado 15 de marzo.



En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, la titular de Derechos Sociales y Bienestar y portavoz del Ejecutivo ha incidido en que, desde que se inició la pandemia, se adoptaron medidas "durísimas" en el ámbito de las residencias que generaron cambios "drásticos" en la vida de los usuarios que han tenido una importante factura en su bienestar físico, psicológico y personal.



No obstante, y tras cuarenta días sin detectar brotes en los centros, esas medidas también contribuyeron a frenar la expansión del virus en un ámbito en el que residen personas especialmente vulnerables y donde ya se ha completado el proceso de vacunación.



Álvarez ha recordado que ya existen estudios que evidencian de forma científica los negativos efectos psicológicos que han tenido para los residentes medidas como la supresión o limitación de visitas de familiares o las salidas de los centros por lo que ha subrayado la necesidad de protegerlos desde una visión integral de la salud dado el deterioro que han sufrido.



Así, el objetivo a partir del 9 de abril es avanzar hacia ese nuevo escenario y combinarlos con la garantía de calidad en la atención y con una adecuada prevención del contagio del virus en un ámbito en el que los resultados que ha ofrecido el proceso de inmunización "abre la puerta a la esperanza en los próximos meses" sobre la evolución de la pandemia.



Según la consejera, la coordinación entre su departamento y el de Salud a lo largo de los 390 días en que esta última Consejería se ha hecho cargo de los centros es la que ha posibilitado llegar a la situación actual y "gestionar los peores" momento garantizando en todo momento que las personas mayores que requirieran de atención sanitaria la recibieran en hospitales.



De esta forma, y a la espera de ajustar algunas cuestiones normativas para devolver el control sobre las residencias a Bienestar Social, el Gobierno ha considerado que, para afrontar esa necesaria flexibilización de las normas de funcionamiento, la inminente Semana Santa no era "el momento más adecuado" y se ha optado por aplazarlo al 9 de abril, ha apuntado.



Desde el pasado 8 de marzo las residencias asturianas comenzaron a aplicar un protocolo de desescalada diseñado por Salud que permitía relajar de forma paulatina el régimen de visitas, ingresos y salidas de los centros a través de cinco fases, cada una con una duración mínima de una semana, determinadas por el riesgo de contagio en el concejo donde se ubique cada una.



Dicho protocolo, que contemplaba medidas aún más restrictivas sobre visitas o salidas para los usuarios que no se hubieran vacunado, fue cuestionado por las patronales del sector que pidieron una relajación de las restricciones "más amplia y más rápida" e incidieron en que la normativa estatal era más flexible dado el contexto generado por el cierre del proceso de inmunización.