Las reclamaciones y consultas de los consumidores asturianos aumentan en Asturias un 40%

Durante este estado de alarma han aumentado las reclamaciones y consultas de los asturianos en un 40%, según constatan desde la Unión de Consumidores de Asturias. La UCE denuncia que el 90% de las compañías aéreas y agencias de viajes, están imponiendo vales y bonos y se niegan a reembolsar en efectivo las cancelaciones a los usuarios que las solicitan. Las denuncias por cancelaciones en el transporte aéreo y en las agencias de viajes, suman el 55% del total. La UCE también pone el acento en las denuncias que llegan contra las entidades bancarias. Asegura su presidente, Dacio Alonso, que se han incrementado las prácticas abusivas de los bancos, ofertando todo tipo de créditos y financiación al margen de las medidas aprobadas por el Gobierno central en moratorias hipotecarias y de créditos al consumo. En este sentido, Alonso incide en que las entidades bancarias están creando de forma intencionada confusión a los clientes, primero porque reciben una propuesta que no solicitaron y segundo porque no saben muy bien si es la oficial o la de la propia entidad. Por otro lado la Unión de Consumidores de Asturias pide un precio máximo para todas las mascarillas, no sólo el de las quirúrgicas, y que sea accesible a todas las familias. Añade que el precio regulado de las mascarillas no debería aplicarse por igual a toda la población y apuesta por adecuarlo a criterios de vulnerabilidad y grupos de riesgo. Aseguran que el impacto económico para las familias va a suponer tanto como la factura de la luz. Las denuncias por malas prácticas de las empresas en el comercio electrónico, el abuso de las compañías de telefonìa móvil y de las compañías de electricidad completan este ranking de denuncias, que desde el 14 de marzo y hasta el 28 de mayo ascendieron en la UCE a 835.