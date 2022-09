Las primarias del PSOE en Oviedo: cuatro candidatos se disputarán la alcaldía

Oviedo también se prepara para el proceso de primarias en el PSOE. Un proceso en el que los militantes socialistas tendrán que votar y elegir entre cuatro candidatos finalmente que aspiran a disputarle la alcaldía a Alfredo Canteli en la capital del Principado.

Dos de ellos son concejales socialistas en la actual corporación: Natalia Sánchez Santa Bárbara y Ricardo Fernández. Este último fue concejal de Seguridad Ciudadana en el gobierno del tripartito y ha sido el último que ha registrado su candidatura esta misma mañana. La ex directora general de Industria, Rosana Prada y el visitador médico, Carlos Fernández Llaneza, completan la terna entre la que tendrán que elegir los militantes de la AMSO el próximo 9 de octubre en primera votación y el 16 de octubre en la segunda. Los candidatos deben presentar los avales necesarios antes del 27 de septiembre.

El presidente del Principado, Adrián Barbón ha hablado este martes sobre los procesos que se avecinan en los próximos días: "La FSA no tiene candidatos. La comisión ejecutiva autonómica de la FSA no respalda ninguna candidatura concreta. No la hemos impulsado y por lo tanto no la respaldamos. No se ha consensuado con nosotros y no vamos a respaldar ninguna candidatura. Vamos a ser exquisitamente neutrales". El presidente autonómico habló mínimamente de los nombres de los candidatos: "Creo que son perfiles potentes para disputar e intentar que el PSOE configure una posición mayoritaria e intentar ganar la Alcaldía, que es algo siempre complejo".