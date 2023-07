Las llamativas excusas de los asturianos para no ser mesa el 23J: "Hay gente que se niega a abrir la puerta"

Viajes de vacaciones pagadas, entradas para festivales y conciertos, eventos familiares y bodas, enfermedades, en muchos casos de carácter psicológico, o tener niños o mayores son excusas frecuentes que estos días se presentan ante las juntas electorales de Asturias para librarse de formar parte de una mesa en los comicios del 23 de julio.



Más de 2.000 alegaciones se han registrado hasta ayer en las juntas de Oviedo, Gijón, Avilés y Siero, que engloban a 21 concejos, y la mayoría de ellas han sido aceptadas, aunque otras eran de difícil encaje, como la solicitada por un vecino de Oviedo que alegó ser objetor de conciencia para no tener que cumplir con su obligación electoral.



También se han registrado solicitudes, en estos casos admitidas, de una mujer que había sido convocada pero que debía abrir uno de los colegios electorales, de periodistas que debían cubrir la jornada electoral o de interventores que iban a seguir la jornada del 23J -cada partido puede contar hasta con dos en cada mesa-.



La celebración de estos comicios en pleno verano ha conllevado una mayor carga de trabajo para las doce juntas electorales que se ponen en marcha en Asturias cada vez que se convocan comicios ya que ha aumentado el número de peticiones para librarse de ser presidente, vocal o suplente de mesa respecto a los autonómicos y municipales del 28 de mayo.



También se ha multiplicado el trabajo de los notificadores ya que no han sido pocos los que han tratado de evitar por todos los medios que les hicieran llegar el aviso o los que se han negado a abrir la puerta para que se les entregase, lo que en alguna ocasión ha hecho necesaria la actuación de la policía municipal.



"Hay gente que hace todo lo posible para no ser encontrada y que se niega a abrir la puerta", señalaba a EFE la presidenta de la Junta Electoral de Zona de Oviedo, la magistrada María Elena González Álvarez, que considera que sin el "trabajo de locos" que están llevando a cabo los notificadores difícilmente podrían conformarse todas las mesas el 23J.



El alto volumen de excusas presentadas ha hecho que se sucediesen desde los ayuntamientos los sorteos para la elección de los miembros de mesa desde que se celebró el primero de ellos 23 de junio.



Veinte días después, el volumen de trabajo en las juntas de zona se ha reducido, aunque aún se mantiene el goteo de peticiones y excusas, entre las que, además de las ya mencionadas, también destacan las relacionadas con el trabajo, bien por estar en otra comunidad a la de residencia, como por estar relacionados con servicios especiales y básicos, y por la edad, ya que los mayores de 65 siempre pueden renunciar.



Los "afortunados" disponen de siete días para presentar alegaciones desde el momento en el que reciben la notificación tras los sorteos y podrán hacerlo hasta el mismo día de la celebración de los comicios, aunque en ese caso se tira ya de los suplentes porque no habrá tiempo material para hacer nuevas notificaciones.



MÁS DE 2.000 ALEGACIONES EN LAS JUNTAS DE ZONA MÁS POBLADAS



Hasta este miércoles, en la junta electoral de Oviedo, que además de a la capital engloba a los concejos de Llanera, Candamo, Las Regueras, Santo Adriano y Ribera de Arriba, se habían presentado 730 alegaciones -570 presenciales y 160 telemáticas-, de las que aproximadamente un tercio fueron rechazadas.



"Ha sido un goteo constante, pero de momento no hay problema para conformar las mesas", ha señalado González Álvarez, que ha asegurado que a falta de diez días para las elecciones ya hay presentadas unas 200 más de las que se recibieron en total para los últimos comicios autonómicos.



La zona de Oviedo se distribuye en 328 mesas en las que, además del presidente y los dos vocales, son convocados otros dos suplentes por cada miembro por lo que ese día se movilizarán a 2.952 personas antes de que se abran los colegios electorales.



De las 766 presentadas hasta ayer en el área de Gijón, solo 98 habían sido denegadas, y de las que sí salieron adelante, la salud, los viajes y los festivales de música se situaron entre los principales motivos para su concesión.



En esta zona, donde 3.735 ciudadanos serán movilizados el 23J para formar 415 mesas electorales, también se nota estos días un descenso en la presentación de excusas, que en su mayor parte se han tramitado de forma presencial.



En la Junta de Avilés, que integra también a Castrillón, Corvera, Gozón, Illas y Soto del Barco, las solicitudes han ascendido a 374, 30 de ellas telemáticas, casi tantas como todas las presentadas para el 28M (383) y en su mayor parte se corresponden con personas de más de 65 años o responden problemas de salud y vacaciones contratadas antes de la convocatoria de la cita electoral.



En la zona de Siero, donde los viajes, la edad y los problemas médicos han sobresalido entre las excusas admitidas, se han recibido más de 200 solicitudes "y muy pocas han sido rechazadas", según fuentes de su junta electoral, que agrupa también a los concejos de Noreña, Biemenes y Sariego donde 819 ciudadanos serán movilizados el 23 J para formar 91 mesas electorales.



Aquí reconocen también que "ha sido un no parar" desde el primer sorteo porque en esta ocasión han sido muchas las consultas atendidas, si bien desde mediados de esta semana el goteo es mucho menor. EFE