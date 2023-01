Las obras del tercer carril de la autopista 'Y' concluirán "después de verano", según la delegada del Gobierno

Segundo semestre de 2023. Es el plazo que marca el Gobierno para la finalización de las obras del tercer carril de la Y. Unas obras que estaban previstas para los primeros meses de año, pero que finalmente, según la previsión de la delegada del Gobierno Delia Losa, serán para la segunda mitad de año: "Después del verano".

Una de las obras de infraestructuras que afecta a mayor número de asturianos parece vislumbrar su final, después de retrasos e inconvenientes para los conductores que diariamente recorren la vía más transitada del Principado. El tercer carril de la autopista Y, en la zona de Lugones, estaría listo para la segunda mitad de año, según Delia Losa, que no se atreve a establecer una fecha concreta: "La previsión es en el último semestre. Después del verano. Van realizándose con la celeridad debida. No ha habido problemas que hayan obligado a paralizarlas en los últimos meses".

La delegada reconoce los inconvenientes que suponen las obras, con el tramo limitado a 60 kilómetros por hora, pero lo justifica por la dificultad de la actuación: "Ya hay mucho adelantado. Hacer obras con las carreteras abiertas y con el tráfico que tiene, ralentiza. Yo estuve allí y no os podéis imaginar el pavor que da estar al lado de donde se está haciendo la obra y que los coches te estén pasando al lado, aunque haya los separadores. Eso hace que una obra que se podía haber hecho antes se haga en dos años y medio. Pero no hemos cerrado una vía de comunicación básica y fundamental".