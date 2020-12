Las grandes superficies reabren en Oviedo con colas

Durante cuarenta días las grandes superficies y comercios de más de 300 metros cuadrados permanecieron con la persiana bajada. LLegó el momento, y a pesar de la lluvia y de ser lunes, los ovetenses se animaron a acercarse a los grandes comercios a realizar compras, a planificar los regalos para estas fiestas navideñas, o simplemente, a echar un vistazo. Se han visto algunos colas a primera hora de la mañana a la puerta de los establecimientos ubicados en la calle Uría y la calle Pelayo, en Oviedo. Y es que, hay que cumplir con el aforo por lo que el control a las puertas de los comercios es al detalle, incluso con guardas de seguridad para indicar a los clientes cual es la vía de acceso a la tienda y cual la de salida. Dentro de las superficies la actividad es frenética, porque a pesar de que dispusieron de días para organizar esta esperada reapertura, continúa llegando mercancia de última hora y hay que tenerlo todo al detalle en su sitio para que los clientes lo tengan más fácil.

Con esta reapertura, y siempre desde la prudencia, tanto comerciantes como clientes parecen haber recuperado la sonrisa tímidamente, y algunos, cruzando los dedos, para que no haya problemas y se disparen los contagios, y es que los hay que están temiendo una tercera ola de la pandemia. Sea como fuere, fin de semana al margen, las calles de Oviedo van recuperando la vida entresemana a once días de la Navidad. Quizá porque quedan pocos días, los ciudadanos apuran compras, no sólo para regalar, también para preparar la cena de Nochebuena y la comida del día de Navidad. Son unas fiestas diferentes, aunque entre todos tratamos de que sean lo más "normales" posibles dentro del escenario que estamos viviendo.