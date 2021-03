Las empresas asturianas ponen a diposición sus instalaciones para una vacunación masiva

El Principado, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) firman el protocolo Plan Sumamos Salud +Economía para poner en marcha una colaboración público-privada mediante la cual las empresas asturianas ponen sus instalaciones y medios a disposición de Salud para hacer testeos y, sobre todo, para vacunar de forma masiva. En Asturias hay 65 empresas con más de 250 trabajadores.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, señala que no podemos olvidar el binomio salud y economía y hay que seguir manteniendo el rigor para que esta pandemia termine, con lo que nos ponemos a disposición de las autoridades, estamos dispuestos a ayudar. Garamendi ponía ejemplos como el de Madrid, donde la organización empresarial ha instalado centros de testeo para los taxistas, así como en la Estación de Atocha.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en su intervención recogía el guante: el Gobierno de Asturias acepta de buen grado esa oferta, pero tenemos prisa, se lo advierto y nuestra prisa principal se resume en tres verbos: vacunar, vacunar y vacunar para alcanzar cuanto antes el mayor número de personas inmunizadas. Barbón, incidía además en que hasta que no consigamos asentar la normalidad , no la vieja, ni la nueva; simplemente, la normalidad, no habrá recuperación económica sostenida.

El Plan Sumamos Salud +Economía se trata en definitiva de aunar fuerzas para mejorar la respuesta a la epidemia del coronavirus. Ahora se va a constituir una mesa de trabajo para marcar los pasos a seguir, donde se puede vacunar, cuando, a cuantas personas. Tanto Antonio Garamendi como Belarmino Feito, el presidente de FADE han insistido en la necesidad de encontrar un equilibrio entre salud y economía.