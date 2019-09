Las Cuencas gritan: “Vesuvius no se cierra”

Una multitudinaria manifestación, a la que se han sumado más de 7.000 personas según los organizadores, ha exigido este lunes a Vesuvius Ibérica que retire el expediente de regulación de empleo que supone el cierre de su planta de producción de refractarios en Langreo.

La marcha salía a las 10 de la mañana de las instalaciones de la empresa, en Ciaño, y tardaba menos de dos horas en recorrer los 6 kilómetros que les separan del Ayuntamiento de Langreo. Por el camino se iban sumando vecinos y los comercios y bares cerraban su puertas en solidaridad con los trabajadores. La movilización fue ganando efectivos a medida que se acercaban al Ayuntamiento de Langreo, donde finalizaba.

Allí, la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú (PSOE), fue la encargada de leer desde el balcón una declaración en apoyo a los trabajadores, respaldada por todos los grupos municipales. Arbesú expresó el "asombro" y la "rabia" con la que habían recibido la noticia de una "decisión inexplicable". Ha dicho que es un nuevo ejemplo de una compañía que antepone la "codicia" y el "lucro" por encima de cualquier otra consideración.

"Lo que pretende hacer Vesuvius, por mucho disfraz que le ponga encima para disimular su absoluta falta de compromiso con sus empleados y con el territorio donde opera, es una deslocalización premeditada y fría", ha señalado.

Ha advertido a Vesuvius que si llega a "abandonar" a los trabajadores, el precio "debería ser tan alto que no le compensara". "Vesuvius no se cierra y las cuencas no se rinden", ha finalizado.

El presidente del Comité de Empresa, Juan Manuel Baragaño, agradecía desde el balcón del ayuntamiento el apoyo recibido y animaba a movilizarse en defensa de toda la industria asturiana: “No es sólo por Vesuvius, no es sólo por las cuencas, es por Asturias entera. Vas por los polígonos y está todo barrido, al que no despidieron está regulado injustamente. Basta ya, hagamos un frente común y paremos estos atropellos”.

Los trabajadores, que mantienen una guardia constante a las puertas de la fabrica para que la compañía no saque maquinaria de las instalaciones, tienen previsto realizar otra marcha la próxima semana. Será el martes 24 de septiembre y el objetivo es llegar desde la factoría hasta la Junta General del Principado de Asturias. Más de 14 kilómetros a pie.