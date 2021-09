Las colas para vacunarse en Oviedo son importantes desde primera hora de la mañana

Desde primera hora de la mañana, incluso antes de abrir su puertas la VACUmóvil ubicada en un lateral del Teatro Campoamor, en Oviedo, la cola ya era considerable para recibir el pinchazo, para vacunarse. A las diez de la mañana recibían la vacuna las primeras personas, en su mayoría jóvenes, que por una u otra razón, no la habían recibido. La causa principal es que se encontraban de vacaciones en otros lugares de España, e incluso en el extranjero y aún no habían sido inmunizados. Algunos no querían vacunarse por miedo, pero acompañados de madres y padres, y prácticamente obligados acudían a recibir la inyección. Se da el caso incluso de una señora de edad evanzada que no se había vacunado, en su momento le habían ofrecido AstraZéneca, pero ella tiene problemas de coagulación, por lo que rechazó la vacuna y prefirió esperar a vacunare con el medicamento de otro laboratorio, en este caso, Pzifer.

La VACUmóvil ubicada en Oviedo va a estar hasta las diez de la noche, al igual que la ubicada en Gijón , así como los ocho puntos de vacunación situados en todas las áreas sanitarias. Hay incluso quien acude a informarse, nos hemos encontrado con dos monjas que querían saber si unas compañeras de congregación que no tienen ni la tarjeta sanitaria ni el Documento Nacional de Identidad, podrían acudir a recibir la vacuna, les han dicho que sin ningún problema, porque en definitiva, tal y como remarcaba el consejero de Salud, Pablo Fernández, se trata de que se vacune todo el mundo. Ahora el trabajo está en esas 70.000 personas que no se han vacunado por distintos motivos, algunos rechazan la vacuna, pero también los hay que no se pueden vacunar por motivos de salud, o simplemente, residen fuera de Asturias y todavía no han regularizado su situación, con lo que constan como censado en alguna de las localidades asturianas.