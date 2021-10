Las "batallas" en el Oviedo Antiguo atemoriza a los vecinos, el Ayuntamiento dice que "es un hecho aislado"

Lo ocurrido en la noche del pasado sábado, 16 de octubre en una de las terrazas de hostelería que se ubican en la Plaza del Sol, mantiene en vilo y con miedo a los vecinos de la zona. Una salvaje y espectacular pelea en la que volaron sillas y mesas, además de vasos y botellas, peleas y botellones que los agentes de la Policía Local no son capaces de frenar. Los vecinos del Casco Antiguo, ya acostumbrados a lo que viene ocurriendo casi todos los fines de semana, dicen que volaban sillas, mesas, tela manera, follón de follón, asegura África, una señora que vive justo en el portal de al lado del bar donde se produjeron estos violentos actos. África dice que yo les escuché claramente, lo que ocurre que ya ni me asomo al balcón porque me da miedo, te insultan y te dicen que te metas para adentro. Lo peor, dice África es que la cosa va a peor todas las semanas, reconoce que hay miedo porque por la noche se permite todo, sobre todo los fines de semana. A la policía la llamas, pero no pueden hacer nada, se limitan a quedarse plantados mirando.

Ángela es otra vecina de la plaza, dice que yo estaba durmiendo, coincidió que me levanté cuando ocurrió todo el lío, me aporrean hasta el portal y no puedes bajar porque yo ya tuve un problema gordo de juzgado con esta gente, están haciendo botellón y no te dejan pasar, con lo que tengo que amenazarles diciéndoles que voy a llamar al concejal. Añade que la Policía no puede hacer nada cuando viene, porque no siempre acude, a mí me han llegado a decir de centralita "señora si llama del Oviedo Antiguo le voy a colgar".

Desde el Ayuntamiento, muestran su preocupación por lo que está ocurriendo, aunque preguntado sobre este asunto al concejal de Turimos y Congresos, Alfredo García Quintana, dice que se trata de un hecho aislado que esperemos que continúen así y no ocurran en el futuro.