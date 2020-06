Las agencias de viajes en Asturias perderán este año el 80% de su facturación

Asturias aglutina a unas 160 empresas de pequeñas agencias de viajes a las que se suman otras 40 de fuera del Principado, con lo que en torno a dos centenares de agencias de viajes operan en el Principado a través de unas 400 oficinas y dando empleo a más de 1.000 personas. Desde el pasado mes de enero las cancelaciones de viajes son constantes, primero ante la incertidumbre creada por la pandemia del coronavirus y, posteriormente por el estado de alarma que rige en España desde mediados de marzo. Propietarios y trabajadores de agencias de viajes de toda Asturias se concentraban ante Delegación de Gobierno en Oviedo reivindicando un protocolo claro, una legislación transparente que acabe con esta incertidumbre, que el Gobierno exiga a las aerolíneas que se cumpla ley, así como medidas económicas que alivien la situación del sector, como por ejemplo, el mantenimiento de los ERTES o aplicar una tarifa planade 50 euros mensuales durante un año. Reivindican asímismo, que las compañías aéreas devuelvan el dinero a los clientes porque se están argumentando derechos de emisión de bonos que no están amaparados por ninguna ley con el consiguiente perjuicio para clientes y para las propias agencias. El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes en Asturias, Íñigo Fernández, estima que la facturación anual de estos negocios alcanza al año los 400 millones de euros y que a día de hoy se está devolviendo el 80% de la producción del año, con lo que es la ruina. No alcanza a valorar las oficinas que puedan echar el cierre porque señala tenemos compromisos a largo plazo y a día de hoy no se puede cerrar el negocio.