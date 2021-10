Justo Rodríguez Braga niega desvío de fondos de los cursos de formación de UGT

El ex secretario general de UGT de Asturias Justo Rodríguez Braga ha negado "rotundamente"este martes las acusaciones de desvío de1,4 millones de euros en fondos públicos destinados a cursos de formación en el sindicato, entre los años 2010 a 2014, unos hechos por los que afronta una petición de la Fiscalía de diez años de prisión por cinco delitos de fraude en subvenciones.



Rodríguez Braga, que se ha negado a contestar a la acusación popular del Observatorio Ciudadano Anticorrupción (OCAN), durante el juicio que ha arrancado esta mañana ante la titular del Juzgado de lo Penal 3 de Oviedo, ha explicado que ni él ni las personas en las quetenía "plena confianza" en las áreas de formación han formado parte de "esa confabulación" de la que dice que la acusación les quiere hacer partícipes y que él ha negado "rotundamente".



El ex secretario general ha indicado que el sindicato recibía subvenciones para la formación y los cursos para los desempleados eran "uno delos fundamentos” de la propia organización, de forma que UGT se presentaba a las convocatorias y él en función de su cargo firmaba las solicitudes y, en su ausencia, había una firma mancomunada de dos personas.



A preguntas del fiscal no ha podido recordar si firmó personalmente todas las peticiones de los años 2010 a 2014, aunque ha admitido que tenía una confianza plena con las personas de las secretarías de administración o formación que gestionaban estas peticiones por su "honestidad probada" y nunca hasta ese momento habían tenido problema alguno, a lo que se sumaba que había evaluaciones y auditorías en los que participaban "todos los actores en formación".



UGT pasaba "todos los controles", ha incidido, y ha mantenido que siempre atendían a las advertencias que les llegaban desde el Principado y cuando tenían discrepancias se resolvían en los tribunales donde "unas veces ganábamos los juicios y otras, no", ha manifestado.



Las resoluciones de las normativas especificaban que para tener acceso a los cursos el sindicato debía tener personal propio y ha explicado que en las reuniones a las que él asistía en las distintas comarcas de la región exponía la importancia que adquiría la formación.



Cuando se trataban de cursos de UGT, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes) no participaba porque, según ha expuesto Rodríguez Braga, el sindicato disponía de personal propio y el delegado territorial de Ifes ya estaba elegido en 1999, un año antes de que el acusado llegara a la Secretaría General, por lo que no influyó en su designación, ha ratificado.



Ha calificado de “tendenciosa” la denuncia de Ana Gomis, directora territorial del Ifes entre 1987 y 2013, que le ha llevado al banquillo de los acusados, al sostener que su única intención ha sido la de calumniar.



Rodríguez Braga, que dejó el cargo de secretario general tras 16 años de mandato, afronta una petición de la Fiscalía y el Principado, que ejerce la acusación particular, de diez años de prisión, mientras que el Observatorio Ciudadano Anticorrupción (OCAN) eleva su petición a once años y medio de cárcel.



Otros tres exdirigentes y dos técnicos de UGT están acusados en la causa y afrontan peticiones de las acusaciones que oscilan entre los cuatro años y dos meses y los diez años de prisión.



El propio sindicato como personalidad jurídica está acusado en este procedimiento penal por el que las acusaciones le piden el pago de una multa de 244.028 euros.



El juicio continuará el próximo jueves, día 7, en el salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), donde se celebra la vista por razones de espacio.