El jurado declara culpable de homicidio doloso al joven que mató a David Carragal

El jurado popular ha declarado culpable por unanimidad de un delito de homicidio doloso al joven de 20 años acusado de propinarle una patada en la cabeza al profesor pixueto David Carragal, de 33 años, y de causarle lesiones que le provocaron la muerte y, tras el veredicto, se enfrenta ahora a una petición de las acusaciones de 15 años de prisión.

En lectura pública en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, donde esta semana se ha desarrollado la vista oral, el jurado ha considerado culpable de homicidio doloso a Jorge C.C. por nueve votos a favor y ninguno en contra y ha rechazado las tres atenuantes de confesión, arrebato u obcecación y reparación del daño alegadas por la defensa.

El jurado popular también ha mostrado su oposición a cualquier tipo de indulto que pudiera favorecer al acusado.

Los miembros del tribunal popular también han considerado culpables por siete votos a favor y dos en contra a los otros dos jóvenes, R.B. y A.S., a los que el abogado Ángel Luis Bernal, que ejerce la acusación particular, les atribuía sendos delitos de omisión del deber de socorro por no haber mirado hacia atrás cuando huían tras la agresión para ver si la víctima era auxiliada o no por terceras personas.

A la vista del veredicto de culpabilidad de ambos jóvenes, la Fiscalía, que no pedía su procesamiento, ha interesado el pago de sendas multas de 540 euros frente a los 7.200 euros que demanda la acusación particular.

El jurado popular comenzó sus deliberaciones en torno a las cuatro de la tarde del viernes y, tras debatir durante más de ocho horas el objeto del veredicto, leyó en audiencia pública su resolución a partir de las 00:40 horas de la madrugada del sábado.

Previamente, en la sesión de la mañana la Fiscalía había elevado su petición de pena inicial de 11 años hasta los 15 años de prisión por un delito de homicidio frente a las tesis de la acusación particular que calificaba los hechos como asesinato.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la madrugada del 11 de junio de 2019 cuando Carragal abandonaba las fiestas de La Florida de Oviedo en compañía de dos amigas y se encontraron con los tres jóvenes, que entonces tenían entre 18 y 19 años.

Según las acusaciones, los tres acusados coincidieron con David Carragal y sus dos amigas y en un momento dado la víctima mantuvo una conversación breve con ellos cuando "de forma repentina e inesperada" Jorge C.C. le propinó una "violentísima" patada en la cabeza.

A causa de la agresión, Carragal cayó inconsciente al suelo, circunstancia que le provocó lesiones cerebrales "gravísimas" que le causaron la muerte tras permanecer una semana en coma en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

La fiscal consideró que las conversaciones que los tres acusados sostuvieron los días siguientes por WhatsApp son esclarecedoras de su participación en los hechos.

La fiscal resaltó la falta de empatía de Jorge C.C. hacia Carragal cuando mientras éste permanecía muy grave en la UCI, el procesado escribió el comentario: "jajajaja, a sobar amigo", en una clara evidencia de desprecio hacia él, ha añadido.

Por su parte, el abogado de la acusación particular, Ángel Luis Bernal, incidió en que Jorge C.C., al ser futbolista, "se preparó, se colocó y lanzó" una patada "intensa, fuerte y brutal" a la cabeza de Carragal mientras éste miraba a los otros dos jóvenes que le rodeaban y no podía ver dónde estaba colocado su agresor.

El abogado defensor, Gabriel Cueto, que inicialmente pedía la absolución al negar los hechos, había interesado subsidiariamente en sus conclusiones un año y nueve meses de cárcel por un delito de lesiones en concurso con un delito de homicidio por imprudencia.