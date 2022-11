El jurado declara culpable de asesinato al acusado de matar a su yerno en Mieres

El jurado ha declarado, por unanimidad, culpable de un delito de asesinato al acusado de asestar 30 puñaladas a su yerno, del que su hija se estaba divorciando, para evitar que viera a su nieto de dos años, en la localidad asturiana de Mieres en 2019 y ha rechazado tanto el indulto como la suspensión de la ejecución de la pena.



Tras siete horas de deliberaciones, los miembros del tribunal popular han considerado que el acusado, Juan Antonio F.R., de 72 años, autor confeso del crimen, cometió un delito de asesinato con la atenuante simple de confesión al haberse presentado en Comisaría el mismo día del crimen.



Nunca entregó el cuchillo "tipo machete" con el que le asesinó, por lo que el tribunal no ha contemplado esta figura como eximente incompleta, como tampoco lo ha hecho en cuanto a la legítima defensa.



El jurado ha estimado que el 12 de noviembre de 2019, el acusado tenía intención de matar a su yerno, Luis Salazar, de 41 años, cuando se presentó en su domicilio de Mieres y le asestó 30 puñaladas -tres de ellas mortales de necesidad- con un cuchillo tipo machete que no llegó a ser localizado.



El tribunal popular se reunió a las 11:25 horas de este viernes para decidir sobre el objeto del veredicto que consistía en cuatro relatos de hechos: uno conjunto de Fiscalía y acusación particular que sostenían que el acusado cometió un asesinato con alevosía y ensañamiento; un segundo con asesinato sólo con alevosía, un tercero con asesinato sólo con ensañamiento y un cuarto relato con la tesis de la defensa de un delito de homicidio.



Además, debían dirimir si contemplaban como agravante el aumento deliberado del sufrimiento a la víctima con un dolor innecesario y si la confesión del acusado de su autoría en el crimen debía ser contemplada como eximente o atenuante.



En el trámite de fijación de posiciones tras conocer el veredicto, la Fiscalía y el abogado Ignacio Botas han solicitado una pena de 22 años de cárcel.



El abogado defensor, que interesaba inicialmente una pena de 7 años por homicidio y 12 años de forma alternativa, ha elevado a 20 años de cárcel la pena final solicitada.



En los próximos días, el magistrado-presidente del tribunal del jurado emitirá la sentencia condenatoria por un delito de asesinato y fijará la pena para el acusado entre 20 y 22 añosde prisión.