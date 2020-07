La Junta permitirá hablar en asturiano a todos los comparecientes

La Junta General del Principado ha modificado su Reglamento para dar la posibilidad a todos los comparecientes en la Cámara, y no solo a los diputados, de utilizar el asturiano en sus intervenciones en el parlamento autonómico, una reforma que, según PP y Vox, no resuelve el problema de que haya parlamentarios que no entiendan un lengua no oficial.

La iniciativa ha salido adelante con el apoyo del PSOE, Podemos e IU y del portavoz de Foro, Adrián Pumares, mientras que su compañero de grupo Pedro Leal lo ha hecho en contra, al igual que los diputados del PP y Vox, y Ciudadanos ha optado por la abstención.

IU planteó esta reforma después de que la consejera de Cultura, Berta Piñán, tuviese que presentar el programa de su departamento en castellano, y no en asturiano como tenía previsto, al atender los servicios jurídicos de la Cámara la reclamación planteada por el PP y por Vox cuyos diputados aseguraron no entender la intervención.

Así, el derecho que ya tenían los diputados a hablar en asturiano se amplía ahora a cualquier otro compareciente, incluidos los miembros del Gobierno, y, en caso de conflicto, atribuye a la Mesa de la Cámara la potestad de aplicar "los criterios oportunos" una vez escuchada la junta de portavoces.

Ese conflicto se ha reproducido ya, antes de que los diputados aprobasen la reforma reglamentaria, cuando el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, ha advertido al presidente de la Junta, Marcelino Marcos, de que no entendía algunas de las palabras de su homólogo de Podemos, Rafael Palacios, cuando fijaba la posición de su grupo utilizando el asturiano.

A instancias del presidente, Palacios ha optado por seguir usando el asturiano y leerla después en castellano aunque, dada la obligatoriedad de no exceder de los cuatro minutos que le correspondían, no ha podido completar la lectura de su intervención inicial.

Para el portavoz de Vox, la reforma no cumple sus objetivos que promueve y, aunque ha garantizado que no será su partido quien pida traductores en la Cámara asturiana, ha defendido su derecho a no entender y a no querer aprender asturiano.

A juicio del diputado del PP Pablo Álvarez-Pire, lo ocurrido entre Blanco y Palacios constata el escaso alcance de la reforma dado que, de repetirse, habrá que parar el pleno para que la Mesa y la Junta de Portavoces se reúnan para decidir, con las actuales mayorías, que las intervenciones se entienden "y seguir tras media hora perdida" dejando abierta además la posibilidad de que el diputado que crea vulnerados sus derechos constitucionales acuda a los tribunales.

Desde el PSOE, Dolores Carcedo ha lamentado que la "exagerada y desafortunada reacción" de PP, Ciudadanos y Vox que impidió intervenir en asturiano a la consejera de Cultura y generó una polémica sobre una cuestión que nunca había generado problemas y ha obligado a poner en marcha una reforma que, al menos, "clarifica" esta cuestión.

Mientras Podemos ha vuelto a reivindicar la necesidad de iniciar el proceso para hacer cooficial el asturiano, la portavoz de IU, Ángela Vallina, ha subrayado que la llingua "no pertenece a ninguna opción política sino a todos los asturianos" y ha advertido de que el desconocimiento invocado por algunos diputados era solo un mero pretexto para impedir su uso.

Para el forista Adrián Pumares el de hoy era un debate "impostado" en el que se intenta utilizar la llingua como un arma arrojadiza" dado que "más que un problema de comprensión es un problema de tolerancia".

La reforma "no tiene nada dentro" dado que no aborda el problema del conflicto jurídico planteado "con cierta razón" por los diputados que dicen no entender una lengua que no es oficial y que, si todo el mundo comprendiera, "no haría falta estudiarla", ha advertido desde Ciudadanos Armando Fernández, que ha pedido "rigor" para abordar la ambigua situación que se genera.