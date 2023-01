Juicio del 'Caso Musel': Rexach insiste en que no hubo actuaciones delictivas

El expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, ha afirmado este martes en la Audiencia Nacional que la ampliación de El Musel pasó “un constante control” de obra y gestión, sin que las “numerosas auditorías” realizadas detectasen actuación delictiva alguna.



La Audiencia Nacional ha celebrado hoy la segunda sesión del juicio que sienta en el banquillo de los acusados a cuatro ex altos cargos de Puertos del Estado y a 16 responsables de las empresas que componían la UTE Dique Torres, que resultó adjudicataria del contrato de las obras de ampliación y para quienes la Fiscalía solicita penas de dos a tres años de cárcel.



La sesión ha continuado con el interrogatorio del fiscal a Menéndez Rexach, quien el lunes aseguró que toda la actuación en El Musel había estado avalada por Puertos del Estado.



Este martes, a preguntas de su abogado defensor, Agustín Azparren, ha explicado que la obra de ampliación fue refrendada por las tres administraciones -central, autonómica y la local de Gijón- y ha contextualizado este apoyo en la época en la que la Unión Europea (UE) mantenía un contencioso abierto con España con motivo de los modificados.



Este contencioso, según ha asegurado, estuvo motivado “por las presiones de las empresas contratistas europeas” que pensaban que no podían entrar en el mercado español porque “no sabían moverse en él”.



En ese contencioso, España modificó la Ley de Contratos de 2010 y Bruselas le obligó a su revisión en 2011 porque, según ha explicado, consideraba que “no estaban suficientemente explicitados ni protegidos” el tratamiento de los modificados.



En esa batalla entre Europa y España, el puerto gijonés fue considerado como emblemático y de ahí el respaldo que tuvo de las instituciones y de las propias administraciones en aquella época, “cosa que ahora evidentemente no tiene”, ha lamentado.



Según su declaración, hubo un gran control de las obras con dos informes anuales de la Intervención General del Estado sobre las inversiones ejecutadas y la inversión que se remitían al consejo de administración.



Cada seis meses se enviaban las certificaciones de obra a Hacienda para que las enviara a Bruselas para cobrar el porcentaje de los Fondos de Cohesión Europeos, a las que se sumaba una auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo por la ejecución y el modificado y auditorías específicas de Puertos del Estado.



Menéndez Rexach ha recordado que incluso la Fiscalía de Gijón archivó en 2010 una denuncia que un vecino de Carreño, residente en Luxemburgo, interpuso dos años antes porque tampoco apreció indicios delictivos.



El expresidente supo que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) había iniciado una investigación por las posibles irregularidades ante el sobrecoste final de la obra -de los 499 millones iniciales se pasó a los 800 millones- cuando los medios de comunicación reflejaron la existencia de “una connivencia entre directivos de la Autoridad Portuaria y la UTE Dique Torres”.



El acusado ha sido muy crítico con este organismo, del que ha dicho que “adolece de falta de seriedad y rigor” porque, ha asegurado, emplea una metodología errónea ya que “no buscó a las personas que han tenido más contacto directo con la obra para sacar sus conclusiones”.



Ha puesto como ejemplo que “habla de piedras” cuando se refiere a todo el material pétreo de canteras y “parece mentira que no distinga escollera de terraplén de relleno”, ha añadido, y a todo le asigna la misma densidad “cuando son distintas”.



A su juicio, el informe de la OLAF comete numerosos errores, entre los que cita que “la obra ha sido realizada a tanto alzada cuando es una modalidad de contratación que no existe en España” y expone que la UTE tiene que devolver 92 millones porque la liquidación es negativa “cuando no ha cobrado ese dinero”, ha matizado.



Rexach ha recalcado además que su función era dirigir el consejo de administración, hacer cumplir las decisiones y tener la garantía del control económico, representación y defensa en la autoridad portuaria, pero ha negado que tuviera la responsabilidad técnica de la obra. EFE