El juez envía a la cárcel al joven que agredió en plena calle a un abogado de Oviedo

El juez ha mandado a la cárcel al joven de 27 años que agredió este domingo en Oviedo, en plena calle, a un abogado que intervino al ver que el joven discutía con su novia y que la chica podía ser maltratada. El letrado recibió una paliza brutal a plena luz del día y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) por las lesiones sufridas.

La petición de cárcel fue formulada por la Fiscalía al considerar la gravedad de los hechos, la brutalidad de la propia agresión y la existencia de riesgo de reiteración delictiva. El juez también ha decretado una orden de alejamiento de dos años con su pareja, a pesar de que ella acudió esta mañana al juzgado y aseguró no haber sufrido ningún tipo de agresión.

"Fue todo una broma, estábamos hablando alto, porque es mi tono de voz, pero él nunca me ha agredido", sostenía la chica que ha sido acusada de omisión del deber de socorro por no prestar ayuda al abogado que quedó tendido en el suelo. "Me fui porque me puse nerviosa pero lamento mucho lo ocurrido", aseguraba la joven.

Los hechos ocurrieron el domingo en la calle General Elorza de Oviedo y fueron grabados por un vecino. Las imágenes muestran la brutalidad de la agresión sufrida por el abogado, C.H.F., de 38 años, que nada más abandonar el hospital se dirigió a la comisaría de Policía a presentar la correspondiente denuncia.

El letrado contó, en una entrevista en COPE, que "lo que más me dolió es que la chica se fuera con él".