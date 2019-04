Las encuestas les daban un diputado por Asturias, y lo han conseguido. En el hotel donde los seguidores del partido de Santiago Abascal, seguían la noche electoral, la alegría y las banderas de España llenaban todo el salón. Muchos afiliados y simpatizantes de VOX no se quisieron perder esta victoria y conseguir un diputado por Asturias igualando a PP y a Ciudadanos.

El número 1 de la lista al Congreso, José María Figaredo destacaba el sentido común de sus electores, de personas que no quieren que les metan ideas en la cabeza, ni que les digan a sus hijos como tiene que ser su futuro. Figaredo dice que se pondrán a trabajar pensando en todas la regiones, en las que han sacado representación parlamentaria , y en las que no. Una de sus propuestas será proponer en el Congreso la eliminación de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Figaredo, pone el acento además en la discriminación que sufre Asturias en los fondos que llegan desde el Fondo de Liquídez Autonómica o en la condonación de deuda al País Vasco, mientras Asturias se queda como está; no somos ni más ni menos que nadie.