Joanna Castro cuenta en COPE cómo ha salido de Israel: "Llegar hasta Asturias ha sido tremendo"

“Ha sido todo increíble”. Así ha resumido Joanna de Castro en COPE la odisea que ha vivido para poder regresar a Asturias. Ella llevaba más de un año residiendo al norte de Tel Aviv junto a su marido y su hija de diez años. De repente, el brutal atentado de Hamás ha cambiado por completo su vida. Se ha visto obligada a hacer las maletas y a regresar a toda prisa a su tierra natal. Ella es natural de Avilés, hija del portero Jesús Castro y sobrina del mítico jugador Enrique Castro 'Quini'.

"Gracias a Dios, ya estamos en Asturias". Joanna junto a su marido, Pedro, y su hija de diez años se han podido reencontrar en Llanes con su familia. Allí viven sus suegros y allí se han mezclado las lágrimas con las sonrisas porque lo que han vivido ha sido "tremendo". Alejados ya del horror de las bombas, esta familia asturiana siente ahora una "emoción desbordante, porque todos hemos sufrido mucho".

Salir de Israel no ha sido fácil. Los misiles han llegado al norte del país y han pasado parte de su tiempo en el refugio antibombas. De repente se enteran de que España ha fletado un avión militar para sacar a turistas y no residentes. Joana no duda en llamar a la embajada y pedir ayuda. "Estamos aquí por un proyecto de trabajo de unos años, nos tienen que ayudar a salir, tengo que sacar a mi hija", llegó a implorar al funcionario de la embajada española que la atendía por teléfono. Poco después recibía una llamada en la que le comunicaban que si era capaz de llegar al Aeropuerto de Tel Aviv en menos de hora y media, había plaza para los tres y también hueco para su perro. Y dicho y hecho. "Hemos salido casi con lo puesto", ha contado la sobrina de 'Quini' en COPE.

Una vez en Ben Gurion todo fue "muy fácil" porque allí todo estaba "muy bien organizado" con el personal de cada país con los chalecos identificativos. Tras confirmar que tenían asiento asignado y sus pasaportes, fueron pasando los controles, hasta llegar a embarcar en el Airbus A330 fletado por el Gobierno español que les ha traído de vuelta a casa.

¿Y AHORA QUÉ?

Joanna, su marido y su hija se disponen ahora a descansar y "librarnos del estrés que hemos sufrido". Su marido puede trabajar de forma telemática en remoto y así van a estar durante una temporada. "Si la situación llegara a normalizarse, no tendríamos ningún problema en volver a Israel porque es un país muy bello con gente espectacular".